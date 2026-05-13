Представлено броньований Lexus LX 700, що витримує вибухи гранат

Як пише Carscoops, фахівці Miami Armored оснастили LX 700 бронею, яка забезпечує захист пасажирів від вогню з автоматичної зброї калібру 7,62 мм. Завдяки 360-градусному посиленню корпусу, автомобіль здатний витримати одночасний вибух двох ручних гранат під днищем.

Читайте також: Світова прем’єра Lexus TZ: новий еталон розкоші cеред шестимісних електрокросоверів

Окрім зміцнення пасажирської капсули, інженери встановили броньовані листи на критично важливі вузли: паливний бак, моторний відсік та акумулятор. Це гарантує, що позашляховик не втратить мобільність навіть під час інтенсивного обстрілу. Балістичне скло по всьому периметру кузова захищає від куль та осколків, а система перекриття панелей виключає їх потрапляння через щілини в дверних отворах.

Додаткові опції безпеки та виживання

Для екстремальних ситуацій Miami Armored пропонує широкий перелік додаткового обладнання. До нього входять евакуаційний люк на даху, камера нічного бачення та система фільтрації кисню в салоні, посилені бампери та захист радіатора, світлодіодні стробоскопи, сирена та система гучного зв'язку, або посилені дверні петлі та шини типу Runflat, що дозволяють продовжувати рух після пробиття.

Гібридна потужність без змін

Попри значне збільшення ваги через використання бронесталі, силова установка залишилася стандартною. Lexus LX 700 приводиться в рух 3,5-літровим гібридним двигуном V6 з подвійним турбонаддувом на 457 к.с. та 790 Нм крутного моменту. Компанія стверджує, що величезний запас крутного моменту гібридної системи дозволяє автомобілю зберігати динаміку, необхідну для швидкого виходу з небезпечної зони.

Ринковий контекст: чому броньовані автомобілі такі популярні?