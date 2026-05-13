Представлен бронированный Lexus LX 700, выдерживающий взрывы гранат

На рынок бронированных автомобилей вышла новая модификация флагманского внедорожника Lexus LX 700. Автомобиль, подготовленный компанией Miami Armored, сохранил внешность обычного черного SUV, однако получил полную баллистическую защиту, способную превратить его в настоящую движущуюся крепость.
ФОТО: Carscoops

Данила Северенчук
13 мая, 15:30
Как пишет Carscoops, специалисты Miami Armored оснастили LX 700 броней, которая обеспечивает защиту пассажиров от огня из автоматического оружия калибра 7,62 мм. Благодаря 360-градусному усилению корпуса, автомобиль способен выдержать одновременный взрыв двух ручных гранат под днищем.

Кроме укрепления пассажирской капсулы, инженеры установили бронированные листы на критически важные узлы: топливный бак, моторный отсек и аккумулятор. Это гарантирует, что внедорожник не потеряет мобильность даже во время интенсивного обстрела. Баллистическое стекло по всему периметру кузова защищает от пуль и осколков, а система перекрытия панелей исключает их попадание через щели в дверных проемах.

Дополнительные опции безопасности и выживания

Для экстремальных ситуаций Miami Armored предлагает широкий перечень дополнительного оборудования. В него входят эвакуационный люк на крыше, камера ночного видения и система фильтрации кислорода в салоне, усиленные бамперы и защита радиатора, светодиодные стробоскопы, сирена и система громкой связи, или усиленные дверные петли и шины типа Runflat, позволяющие продолжать движение после пробития.

Гибридная мощность без изменений

Несмотря на значительное увеличение веса из-за использования бронестали, силовая установка осталась стандартной. Lexus LX 700 приводится в движение 3,5-литровым гибридным двигателем V6 с двойным турбонаддувом на 457 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Компания утверждает, что огромный запас крутящего момента гибридной системы позволяет автомобилю сохранять динамику, необходимую для быстрого выхода из опасной зоны.

Рыночный контекст: почему бронированные автомобили так популярны?

  • Спрос на бронированные премиальные авто в Латинской Америке и США стабильно растет, поскольку VIP-клиенты ценят сочетание роскоши и безопасности.
  • Использование платформы Lexus, которая способна выдерживать критические нагрузки и дополнительный вес брони, выглядит рациональным решением.
  • К слову, рынок защищенного транспорта становится все более разнообразным: от высокотехнологичных новинок, таких как бронированный Zeekr 001, до специфических решений для первых лиц – даже в автопарке Дональда Трампа есть бронированный гольф-кар. О нем мы рассказывали в нашем материале.
