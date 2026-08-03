Представлено електричний кемпер Nissan Interstar-e Relax за 90 тисяч євро: фото

Головною технологічною особливістю новинки є використання високовольтної батареї авто для автономного обігріву без необхідності підключення до зовнішньої електромережі чи використання автономних дизельних генераторів.

Технологія автономного опалення та характеристики батареї

Завдяки реалізації технології передачі енергії від автомобіля до споживача (V2L) стандартний обігрівач отримує живлення безпосередньо від батареї фургона навіть під час стоянки. Eifelland зазначає, що енергоспоживання опалювальної системи є низьким, тому підтримка комфортної температури в салоні не матиме критичного впливу на загальний запас ходу.

Кемпер оснащено акумуляторною батареєю ємністю 87 кВт-год. Для базового пасажирського чи вантажного фургона Interstar-e цей блок забезпечує до 410 км пробігу за циклом WLTP. Батарея підтримує пікову потужність зарядки до 130 кВт, тоді як стандартний бортовий пристрій змінного струму розрахований на 22 кВт. У рух авто приводить електродвигун потужністю 105 кВт (143 к.с.) та 300 Нм крутного моменту.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Компонування та оснащення житлового модуля

Внутрішній простір Interstar-e Relax розрахований на проживання та комфортні поїздки. У задній частині салону розміщено стаціонарне двоспальне ліжко розміром 1,90 х 1,60 метра. Кухонна зона включає: індукційну панель та мийку, компресорний холодильник об'ємом 90 літрів, елементи оздоблення зі натурального дерева, шафи та відсіки для зберігання речей загальним об'ємом 2,6 кубічного метра.

У базове оснащення також входить портативний туалет. Конструкція салону передбачає чотири посадкові місця, при цьому два сидіння можна легко демонтувати для збільшення вільного житлового простору під час тривалих зупинок. Кемпер Nissan Interstar-e Relax доступний за ціною від 89 900 євро (близько 102 000 доларів США)

Перспективи ринку електричних кемперів