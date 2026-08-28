Представлено електричний Volkswagen ID. California Cruise: яке оснащення він отримав

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Кемпер Volkswagen ID. California на основі ID. Buzz
Модель побудована на базі ID. Buzz Pro та доступна з короткою або довгою колісною базою. Зовні її від стандартного електричного фургона відрізняють напис California на задніх дверях і наклейки California Cruise на боковинах.
Всередині встановили складний матрац
Головним елементом кемперного оснащення стала задня спальна платформа з трискладним матрацом завтовшки 9 см. Його довжина становить 2030 мм, а ширина – 1200 мм. За даними Volkswagen, на ньому можуть спати двоє людей. Для приватності під час ночівлі ID. California Cruise отримав передні вентиляційні панелі та штори, які забезпечують повне затемнення салону.
Кемпер також має режим збереження живлення. Він дозволяє продовжувати роботу внутрішнього освітлення, USB-портів та системи клімат-контролю навіть під час стоянки. Volkswagen заявляє про автономність до 48 годин, однак фактичний час залежатиме від рівня заряду батареї та температури повітря.
Для відпочинку на природі ID. California Cruise комплектується двома кемпінговими кріслами та столом. Вони зберігаються під задньою спальній платформою. Також для моделі передбачені спеціальні чохли для сидінь у дизайні Miwo з написом California.
Окремою особливістю стала функція подачі електроенергії назовні. Вона перетворює акумулятор автомобіля на мобільне джерело живлення потужністю до 2000 Вт. Цього достатньо для роботи побутових приладів на кшталт кавоварки, холодильника або електричної варильної поверхні.
Ціна Volkswagen ID. California Cruise
- Продажі Volkswagen ID. California Cruise у Німеччині стартують на початку 2027 року. Початкова ціна становитиме 60 761 євро (70 800 доларів).
- Volkswagen також натякнув на появу додаткових електричних моделей California до 2028 року.
- Електричний кемпер не продаватимуть у США. Натомість американський ринок отримає близький за концепцією ID. Buzz Tourer 4Motion із розкладним матрацом, вентиляційними панелями, жалюзі, столом та кріслами.