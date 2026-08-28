Укр
Ру

Представлен электрический Volkswagen ID California Cruise: какое оснащение он получил

Volkswagen ID. Buzz стал основой для первого полностью электрического кемпера Калифорнии. Новинка под названием ID. California Cruise компания Volkswagen Commercial Vehicles представила на Дюссельдорфском салоне.
Volkswagen ID. California Cruise: первый электрический кемпер на ID базе. Buzz

ФОТО: Volkswagen|

Кемпер Volkswagen ID. Калифорния на основе ID. Buzz

Данила Северенчук
logo28 августа, 12:30
logo0
logo0 мин

Модель построена на базе ID. Buzz Pro и доступна с короткой или длинной колесной базой. Внешне ее от стандартного электрического фургона отличают надпись California на задней двери и наклейки California Cruise на боковинах.

Внутри установили складной матрас

Главным элементом кемперной оснастки стала задняя спальная платформа с трехсложным матрасом толщиной 9 см. Его длина составляет 2030 мм, а ширина – 1200 мм. По данным Volkswagen, на нем могут спать два человека. Для приватности во время ночевки ID. California Cruise получил передние вентиляционные панели и шторы, обеспечивающие полное затмение салона.

Кемпер также имеет режим хранения питания. Он позволяет продолжать работу внутреннего освещения, USB-портов и систем климат-контроля даже во время стоянки. Volkswagen заявляет об автономности до 48 часов, однако фактическое время будет зависеть от уровня заряда батареи и температуры воздуха.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Для отдыха на природе ID. California Cruise комплектуется двумя кемпинговыми креслами и столом. Они хранятся под задней спальной платформой. Для модели предусмотрены специальные чехлы для сидений в дизайне Miwo с надписью California.

Отдельной особенностью стала функция подачи электроэнергии кнаружи. Она превращает аккумулятор автомобиля в мобильный источник питания мощностью до 2000 Вт. Этого достаточно для работы бытовых приборов типа кофеварки, холодильника или электрической варочной поверхности.

Цена Volkswagen ID. California Cruise

  • Продажа Volkswagen ID. California Cruise в Германии стартует в начале 2027 года. Начальная цена составит 60761 евро (70800 долларов).
  • Volkswagen также намекнул на появление дополнительных электрических моделей California к 2028 году.
  • Электрический кемпер не будет продаваться в США. А американский рынок получит близкий по концепции ID. Buzz Tourer 4Motion с раскладным матрасом, вентиляционными панелями, жалюзи, столом и креслами.
#Германия #Электромобиль #Новости #Aвтоновинки #Volkswagen #Фото