Представлен электрический Volkswagen ID California Cruise: какое оснащение он получил

Модель построена на базе ID. Buzz Pro и доступна с короткой или длинной колесной базой. Внешне ее от стандартного электрического фургона отличают надпись California на задней двери и наклейки California Cruise на боковинах.

Внутри установили складной матрас

Главным элементом кемперной оснастки стала задняя спальная платформа с трехсложным матрасом толщиной 9 см. Его длина составляет 2030 мм, а ширина – 1200 мм. По данным Volkswagen, на нем могут спать два человека. Для приватности во время ночевки ID. California Cruise получил передние вентиляционные панели и шторы, обеспечивающие полное затмение салона.

Кемпер также имеет режим хранения питания. Он позволяет продолжать работу внутреннего освещения, USB-портов и систем климат-контроля даже во время стоянки. Volkswagen заявляет об автономности до 48 часов, однако фактическое время будет зависеть от уровня заряда батареи и температуры воздуха.

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Для отдыха на природе ID. California Cruise комплектуется двумя кемпинговыми креслами и столом. Они хранятся под задней спальной платформой. Для модели предусмотрены специальные чехлы для сидений в дизайне Miwo с надписью California.

Отдельной особенностью стала функция подачи электроэнергии кнаружи. Она превращает аккумулятор автомобиля в мобильный источник питания мощностью до 2000 Вт. Этого достаточно для работы бытовых приборов типа кофеварки, холодильника или электрической варочной поверхности.

Цена Volkswagen ID. California Cruise