Преміальні автобуси замінюють літаки: як змінився ринок пасажирських перевезень

Якщо раніше міжнародні автобуси були альтернативою авіаперельотам, то сьогодні саме вони стали головним способом комфортно дістатися європейських столиць. Це змушує перевізників вкладати кошти не лише у збільшення парку, а й у дорогі туристичні лайнери, рівень комфорту яких дедалі більше нагадує бізнес-клас літака.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку. У червні українські номери отримали 513 автобусів усіх типів. Найдинамічніше зростав імпорт сучасної європейської техніки, тоді як вітчизняне виробництво продовжує скорочуватися.

Перевізники дедалі частіше обирають комфорт

Основою ринку, як і раніше, залишається вторинний сегмент. На внутрішні перепродажі припало 348 автобусів, ще 117 машин були імпортовані з пробігом.

Водночас найцікавіші тенденції спостерігаються не у кількості, а в якості техніки. Українські оператори міжнародних маршрутів дедалі активніше інвестують у великі туристичні автобуси преміумкласу, адже саме вони сьогодні конкурують із європейськими авіакомпаніями за пасажира.

Setra, Van Hool та Bova стали новими "авіалайнерами"

Серед автобусів, які прибули до України з Європи, традиційно найбільше Mercedes-Benz Sprinter та Volkswagen Crafter, що працюють на регіональних і міжміських маршрутах.

Однак головну увагу привертають зовсім інші машини.

У червні український парк поповнили міжміські лайнери Setra 400 Series, Van Hool Astromega, Van Hool TX, VDL/Bova Futura, а також міські Mercedes-Benz Citaro.

Саме ці автобуси сьогодні працюють на найдовших міжнародних маршрутах до Польщі, Німеччини, Чехії, Італії та інших країн Європи. Для багатьох українців вони фактично стали заміною авіаперельотів.

Найдорожча покупка місяця — справжній бізнес-клас на колесах

Найцікавішою новинкою червня стала реєстрація нового Setra S516HDH.

Це один із найрозкішніших туристичних автобусів, які сьогодні випускають у Європі. Модель належить до флагманської 500-ї серії Setra та використовується найбільшими туристичними й міжнародними перевізниками.

Автобус обладнаний панорамним лобовим склом, індивідуальними системами клімат-контролю, ергономічними кріслами, сучасними мультимедійними системами та великими багажними відсіками. За рівнем комфорту такі машини максимально наблизилися до салону далекомагістрального літака.

Для українських компаній купівля подібної техніки означає не лише оновлення автопарку, а й боротьбу за найвибагливішого пасажира.

Внутрішній ринок залишається консервативним

Попри появу дорогих туристичних лайнерів, основою внутрішніх перевезень залишаються значно простіші машини.

Лідером червня став Mercedes-Benz Sprinter із 97 реєстраціями. Далі розташувалися Богдан/Ataman А-092 та БАЗ А079 «Еталон», які вже багато років є основою маршрутних і приміських перевезень.

Особливу увагу привернула ще одна реєстрація — ПАЗ-672 1977 року випуску. Майже пів століття цей автобус продовжує працювати на українських дорогах, що яскраво демонструє реальний вік частини автобусного парку країни.

Нових українських автобусів стає менше

Первинний ринок залишається невеликим — у червні було зареєстровано лише 48 нових автобусів.

З них 34 виготовлені в Україні. Найбільший попит мали ЗАЗ A08 I-VAN, Ataman D093 та БАЗ А081 «Еталон», які переважно закуповують громади для шкільних та муніципальних перевезень.

Імпорт нових автобусів хоча й становив лише 14 машин, однак зріс одразу на 40% порівняно з червнем минулого року. Це ще раз підтверджує, що великі приватні перевізники готові вкладати кошти саме у сучасну європейську техніку.

Ринок поступово ділиться на два світи

Червнева статистика показує, що український автобусний ринок дедалі більше розмежовується.

Для міських і приміських маршрутів продовжують використовувати перевірені часом Sprinter, Богдани та Еталони. Натомість міжнародні перевезення швидко переходять на новий рівень комфорту.

Закриті українські аеропорти фактично створили новий сегмент ринку — преміальні автобусні перевезення, де головними конкурентами стають не інші автобуси, а авіакомпанії. Саме тому українські перевізники дедалі частіше купують сучасні Setra, Van Hool, VDL/Bova та інші туристичні лайнери, які вже сьогодні можна назвати справжніми наземними авіалайнерами.