Mercedes-Benz Sprinter знову лідирує: які автобуси купували українці у квітні

Загалом у квітні 2026 року було зареєстровано 472 автобуси та мікроавтобуси, порахували в Інституті досліджень авторинку. Основну частину ринку сформували внутрішні перепродажі, тоді як нова техніка залишилася майже повністю залежною від бюджетних і муніципальних закупівель.

Внутрішній ринок: старі автобуси залишаються головною опорою

Найбільшим сегментом у квітні залишився внутрішній перепродаж. За місяць в Україні змінили власника 326 автобусів. Порівняно з березнем це на 5 відсотків менше, однак у річному вимірі сегмент зріс на 10,1 відсотка. Тобто попит на автобуси з пробігом всередині країни залишається стабільним, навіть попри загальну обережність перевізників.

Лідером внутрішнього ринку став Mercedes-Benz Sprinter — 96 реєстрацій. Його популярність пояснюється універсальністю: такі машини використовують і на міських, і на приміських маршрутах, а також у корпоративних та спеціальних перевезеннях.

Далі в рейтингу — добре знайомі українським перевізникам автобуси середнього класу: БАЗ/ЧАЗ А079 “Еталон” із результатом 22 одиниці та Богдан/Ataman A-092, яких зареєстрували 18. Також у верхній частині списку опинилися Volkswagen LT та Mercedes-Benz T2.

Ця структура показує, що приватні перевізники передусім шукають техніку, яку можна швидко поставити на маршрут і недорого обслуговувати. Новизна тут не є головним аргументом. Важливіші доступність запчастин, зрозуміла конструкція та прогнозована вартість ремонту.

Імпорт автобусів з пробігом: купують під конкретні завдання

Сегмент свіжопригнаних автобусів із пробігом у квітні майже не змінився відносно березня. В Україну ввезли 108 таких машин, що лише на 0,9 відсотка більше, ніж місяцем раніше. Водночас порівняно з квітнем 2025 року сегмент зріс на 10,2 відсотка.

Найпопулярнішим імпортованим автобусом знову став Mercedes-Benz Sprinter — 35 одиниць. Далі йдуть Mercedes-Benz Vario та Volkswagen Crafter — по 11 реєстрацій. Це той самий прагматичний набір, який добре вписується у потреби малого й середнього пасажирського бізнесу.

Великі туристичні та міжміські автобуси реєструвалися поштучно. Mercedes-Benz Tourismo, Setra 400-Series та VDL Synergy мали лише по кілька реєстрацій. Це свідчить, що перевізники не формують складські запаси й не купують дорогу техніку “на перспективу”. Такі машини заходять переважно під уже зрозумілі маршрути, контракти або конкретні комерційні задачі.

Нові автобуси: найслабше місце ринку

Найгіршу динаміку у квітні показав сектор нової техніки. Нові автобуси українського виробництва впали на 55,1 відсотка порівняно з березнем — до 22 одиниць. Новий імпорт скоротився ще різкіше: мінус 71,9 відсотка за місяць, лише 16 зареєстрованих машин.

У загальному рейтингу нових автобусів перше місце посів БАЗ А081 “Еталон” із результатом 10 одиниць. Далі йдуть Ford Transit — 6 машин, та Isuzu Citiport — 5 одиниць. Решта ринку складалася з поодиноких реєстрацій ЗАЗ, Ataman, Otokar, а також спеціальних версій на базі імпортних шасі.

Таке падіння показує головну особливість українського ринку нових автобусів: він дуже залежний від великих закупівель. Коли активні програми оновлення шкільних, комунальних або муніципальних парків пригальмовують, статистика нової техніки одразу просідає.

