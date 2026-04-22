В Україні зріс попит на автобуси: що сталося в березні 2026 року

Як свідчать дані Інституту досліджень авторинку, у березні 2026 року ринок автобусів в Україні додав майже в усіх основних сегментах, а найбільш відчутне пожвавлення відбулося в частині нових імпортованих машин. Це може свідчити про виконання раніше укладених контрактів на оновлення міського, приміського чи корпоративного транспорту.

Вторинний ринок тримає першість

Найбільший обсяг операцій, як і раніше, припав на внутрішні перепродажі. У березні таких угод було 355, що майже на половину більше, ніж у лютому. Водночас у річному вимірі сегмент усе ще просідає. Це добре показує нинішній стан ринку: техніка продовжує активно переходити з рук у руки, але загальний парк старіє, а витрати на утримання таких автобусів тільки зростають.

Найпомітніше це видно по моделях, які формують верхівку продажів. Mercedes-Benz Sprinter фактично не залишає шансів конкурентам у сегменті малого класу. Для українських перевізників це давно універсальна машина: її беруть і на приміські маршрути, і на міжміські перевезення, і для різних приватних задач. Поруч із ним у статистиці з’являються й міські автобуси на кшталт VDL Citea, що свідчить про обіг вживаної європейської низькопідлогової техніки всередині країни.

Водночас у строю залишаються й добре знайомі українському ринку Еталони та Богдани. Вони й далі працюють там, де важлива насамперед доступна ціна, а не сучасність конструкції. Присутність у статистиці ще старіших моделей на кшталт Volkswagen LT або Mercedes-Benz T1 лише підтверджує: у частини перевізників вибір досі робиться за принципом “аби дешевше купити”, навіть якщо далі буде дорого експлуатувати.

Імпорт уживаних автобусів: ставка на відомі марки

Імпорт автобусів з пробігом у березні теж додав. Обсяг поставок зріс до 97 машин, а серед найпопулярніших моделей знову домінує техніка Mercedes-Benz. Це цілком логічно: для українського ринку важливі не тільки ціна входу, а й зрозумілість обслуговування, доступність запчастин та прогнозований ресурс.

Разом із мікроавтобусами на зразок Sprinter і Vario в Україну продовжують завозити великі міські автобуси Mercedes-Benz Citaro, а також туристичні моделі Setra та Van Hool. Тобто імпорт працює не лише на сегмент маршруток чи локальних перевезень, а й закриває потреби міст та міжобласних операторів.

На цьому тлі важливо враховувати і паливний фактор. Коли дизель тримається біля дуже високих позначок, інтерес до техніки старих екологічних стандартів закономірно падає. Перевізники значно уважніше дивляться на автобуси з сучаснішими моторами, бо саме економічність сьогодні часто вирішує, чи буде маршрут хоча б мінімально рентабельним.

Нові автобуси: імпорт раптом вирвався вперед

Найцікавіше у березневій статистиці сталося в сегменті нових автобусів. Загалом ринок нової техніки склав 101 машину, і тут імпортовані автобуси вперше за тривалий час випередили техніку українського виробництва. Нових ввезених машин зареєстрували 53, тоді як вітчизняних — 48.

Лідером цього сегмента став Isuzu Citiport. Такий результат зазвичай не буває випадковим: подібні моделі виходять у топ тоді, коли реалізуються конкретні програми оновлення автопарків. Добре виступили й Ford Transit, які в Україні часто працюють як соціальний, службовий або корпоративний транспорт.

Українські виробники не зникли, але темп просів

Попри те, що імпорт нових автобусів у березні вийшов уперед, українські заводи не втратили значення для ринку. Саме вони залишаються важливими постачальниками техніки для соціальних перевезень, шкільних маршрутів, спеціалізованих версій та бюджетного приміського сегмента.

Так, у березні виробництво просіло відносно лютого, однак у річному вимірі динаміка все одно виглядає позитивно. Це означає, що після доволі складного періоду підприємства поступово повертаються до більш стабільної роботи. Інша річ, що зараз вони переважно працюють у тих нішах, де ціна закупівлі для замовника залишається головним аргументом.

Що все це означає для ринку

Березень показав одразу кілька важливих речей. По-перше, автобусний сегмент в Україні живий і здатен рости навіть у непростих економічних умовах. По-друге, ринок стає більш прагматичним: покупці дедалі уважніше дивляться не лише на ціну автобуса, а й на те, скільки він коштуватиме в роботі щодня. І по-третє, імпорт нової техніки почав відчутніше тиснути на українських виробників.

Якщо високі ціни на дизпаливо збережуться й надалі, інтерес до економічніших автобусів лише посилиться. Для міських перевезень це також може означати поступове зростання уваги до електричних або гібридних рішень, хоча поки що в масовому сегменті головна боротьба точиться між більш сучасним дизелем та старим, але дешевшим автобусом.

Висновок

Березень 2026 року став для автобусного ринку місяцем пожвавлення. Вторинний сегмент і далі формує основний обіг, імпорт уживаної техніки тримається впевнено, а в нових автобусах несподівано вирвався вперед саме імпорт. Для перевізників це сигнал, що ринок змінюється: тепер дедалі важливіше не просто купити автобус, а вибрати машину, яка зможе заробляти, а не лише витрачати.