Mercedes-Benz Sprinter снова лидирует: какие автобусы покупали украинцы в апреле

Всего в апреле 2026 года было зарегистрировано 472 автобуса и микроавтобуса, посчитали в Институте исследований авторынка. Основную часть рынка сформировали внутренние перепродажи, тогда как новая техника осталась почти полностью зависимой от бюджетных и муниципальных закупок.

Также интересно для перевозчиков пассажиров изменили правила

Внутренний рынок: старые автобусы остаются главной опорой

Самым большим сегментом в апреле осталась внутренняя перепродажа. За месяц в Украине сменили владельца 326 автобусов. По сравнению с мартом это на 5 процентов меньше, однако в годовом измерении сегмент вырос на 10,1 процента. То есть спрос на автобусы с пробегом внутри страны остается стабильным, даже несмотря на общую осторожность перевозчиков.

Лидером внутреннего рынка стал Mercedes-Benz Sprinter - 96 регистраций. Его популярность объясняется универсальностью: такие машины используют и на городских, и на пригородных маршрутах, а также в корпоративных и специальных перевозках.

Далее в рейтинге - хорошо знакомые украинским перевозчикам автобусы среднего класса: БАЗ/ЧАЗ А079 “Эталон” с результатом 22 единицы и Богдан/Ataman A-092, которых зарегистрировали 18. Также в верхней части списка оказались Volkswagen LT и Mercedes-Benz T2.

Эта структура показывает, что частные перевозчики прежде всего ищут технику, которую можно быстро поставить на маршрут и недорого обслуживать. Новизна здесь не является главным аргументом. Важнее доступность запчастей, понятная конструкция и прогнозируемая стоимость ремонта.

Импорт автобусов с пробегом: покупают под конкретные задачи

Сегмент свежепригнанных автобусов с пробегом в апреле почти не изменился относительно марта. В Украину ввезли 108 таких машин, что лишь на 0,9 процента больше, чем месяцем ранее. В то же время по сравнению с апрелем 2025 года сегмент вырос на 10,2 процента.

Самым популярным импортируемым автобусом снова стал Mercedes-Benz Sprinter - 35 единиц. Далее следуют Mercedes-Benz Vario и Volkswagen Crafter - по 11 регистраций. Это тот самый прагматичный набор, который хорошо вписывается в потребности малого и среднего пассажирского бизнеса.

Крупные туристические и междугородние автобусы регистрировались поштучно. Mercedes-Benz Tourismo, Setra 400-Series и VDL Synergy имели лишь по несколько регистраций. Это свидетельствует, что перевозчики не формируют складские запасы и не покупают дорогую технику “на перспективу”. Такие машины заходят преимущественно под уже понятные маршруты, контракты или конкретные коммерческие задачи.

Также интересно в марте спрос на автобусы рос

Новые автобусы: самое слабое место рынка

Худшую динамику в апреле показал сектор новой техники. Новые автобусы украинского производства упали на 55,1 процента по сравнению с мартом - до 22 единиц. Новый импорт сократился еще резче: минус 71,9 процента за месяц, только 16 зарегистрированных машин.

В общем рейтинге новых автобусов первое место занял БАЗ А081 “Эталон” с результатом 10 единиц. Далее следуют Ford Transit - 6 машин, и Isuzu Citiport - 5 единиц. Остальной рынок состоял из единичных регистраций ЗАЗ, Ataman, Otokar, а также специальных версий на базе импортных шасси.

Такое падение показывает главную особенность украинского рынка новых автобусов: он очень зависим от крупных закупок. Когда активные программы обновления школьных, коммунальных или муниципальных парков притормаживают, статистика новой техники сразу проседает.

Почему перевозчики не спешат покупать новые автобусы