Автобусы премиум-класса заменяют самолеты: как изменился рынок пассажирских перевозок

Если раньше международные автобусы были альтернативой авиаперелетам, то сегодня именно они стали основным способом комфортно добраться до европейских столиц. Это заставляет перевозчиков вкладывать средства не только в увеличение парка, но и в дорогие туристические лайнеры, уровень комфорта которых все больше напоминает бизнес-класс самолета.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка. В июне 513 автобусов всех типов получили украинские номера. Наиболее динамично рос импорт современной европейской техники, тогда как отечественное производство продолжает сокращаться.

Перевозчики все чаще выбирают комфорт

Основой рынка, как и прежде, остается вторичный сегмент. На внутренние перепродажи пришлось 348 автобусов, еще 117 машин были импортированы с пробегом.

В то же время наиболее интересные тенденции наблюдаются не в количестве, а в качестве техники. Украинские операторы международных маршрутов все активнее инвестируют в крупные туристические автобусы премиум-класса, ведь именно они сегодня конкурируют с европейскими авиакомпаниями за пассажира.

Setra, Van Hool и Bova стали новыми «авиалайнерами»

Среди автобусов, прибывших в Украину из Европы, традиционно преобладают Mercedes-Benz Sprinter и Volkswagen Crafter, которые работают на региональных и междугородних маршрутах.

Однако основное внимание привлекают совсем другие машины.

В июне украинский автопарк пополнили междугородние лайнеры Setra 400 Series, Van Hool Astromega, Van Hool TX, VDL/Bova Futura, а также городские Mercedes-Benz Citaro.

Именно эти автобусы сегодня курсируют по самым длинным международным маршрутам в Польшу, Германию, Чехию, Италию и другие страны Европы. Для многих украинцев они фактически стали альтернативой авиаперелетам.

Самая дорогая покупка месяца – настоящий бизнес-класс на колесах

Самой интересной новинкой июня стала регистрация нового Setra S516HDH.

Это один из самых роскошных туристических автобусов, выпускаемых сегодня в Европе. Модель входит в флагманскую 500-ю серию Setra и используется крупнейшими туристическими и международными перевозчиками.

Автобус оснащен панорамным лобовым стеклом, индивидуальными системами климат-контроля, эргономичными креслами, современными мультимедийными системами и просторными багажными отсеками. По уровню комфорта такие машины максимально приблизились к салону дальнемагистрального самолета.

Для украинских компаний покупка подобной техники означает не только обновление автопарка, но и борьбу за самого взыскательного пассажира.

Внутренний рынок остается консервативным

Несмотря на появление дорогих туристических лайнеров, основой внутренних перевозок остаются значительно более простые машины.

Лидером июня стал Mercedes-Benz Sprinter с 97 регистрациями. Далее расположились «Богдан/Атаман» А-092 и БАЗ А079 «Эталон», которые уже много лет являются основой маршрутных и пригородных перевозок.

Особое внимание привлекла еще одна регистрация – ПАЗ-672 1977 года выпуска. Почти полвека этот автобус продолжает работать на украинских дорогах, что ярко демонстрирует реальный возраст части автобусного парка страны.

Новых украинских автобусов становится меньше

Первичный рынок остается небольшим – в июне было зарегистрировано всего 48 новых автобусов.

Из них 34 произведены в Украине. Наибольшим спросом пользовались ЗАЗ A08 I-VAN, «Атаман» D093 и БАЗ А081 «Эталон», которые в основном закупают общины для школьных и муниципальных перевозок.

Импорт новых автобусов, хотя и составил всего 14 машин, тем не менее вырос сразу на 40% по сравнению с июнем прошлого года. Это еще раз подтверждает, что крупные частные перевозчики готовы вкладывать средства именно в современную европейскую технику.

Рынок постепенно делится на два мира

Июньская статистика показывает, что украинский автобусный рынок все больше разделяется.

Для городских и пригородных маршрутов продолжают использовать проверенные временем Sprinter, «Богданы» и «Эталоны». Зато международные перевозки быстро переходят на новый уровень комфорта.

Закрытые украинские аэропорты фактически создали новый сегмент рынка – премиальные автобусные перевозки, где главными конкурентами становятся не другие автобусы, а авиакомпании. Именно поэтому украинские перевозчики все чаще приобретают современные Setra, Van Hool, VDL/Bova и другие туристические лайнеры, которые уже сегодня можно назвать настоящими наземными авиалайнерами.