Продажі електромобілів в ЄС зросли майже на 40%

У квітні 2026 року ринок нових легкових автомобілів у країнах Євросоюзу продемонстрував зростання на 5,1% у річному обчисленні. За даними ACEA, у ЄС за місяць зареєстрували 972,3 тис. нових легковиків, пише Укравтопром.

Найдинамічніше зростав сегмент електромобілів. Продажі повністю електричних моделей (BEV) збільшилися одразу на 37,7%, що стало найкращим показником серед усіх типів силових установок.

Які автомобілі купували найчастіше

Найбільшу частку ринку у квітні зберегли гібриди (HEV). У країнах ЄС зареєстрували 359 056 таких автомобілів, що на 12% більше, ніж роком раніше.

Статистика реєстрацій за типами двигунів виглядає так:

Гібриди (HEV) — 359 056 авто (+12%)

Бензинові автомобілі — 218 485 авто (-16,3%)

Електромобілі (BEV) — 200 117 авто (+37,7%)

Плагін-гібриди — 95 565 авто (+16,4%)

Дизельні автомобілі — 73 982 авто (-17,1%)

Інші типи — 25 110 авто (-7,5%)

Таким чином електрифіковані моделі — гібриди, електромобілі та плагін-гібриди — продовжують активно витісняти традиційні бензинові та дизельні автомобілі з європейського ринку.

Європейський авторинок продовжує відновлення

За підсумками перших чотирьох місяців 2026 року в Євросоюзі зареєстрували майже 3,8 млн нових легкових автомобілів. Це на 4,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експерти пов’язують таку динаміку із кризою на ринку пального, розширенням модельного ряду електромобілів, збільшенням кількості доступних гібридних моделей та поступовим відновленням автомобільного ринку.