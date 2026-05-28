Продажи электромобилей в ЕС выросли почти на 40%

В апреле 2026 года рынок новых легковых автомобилей в странах Евросоюза продемонстрировал рост на 5,1% в годовом исчислении. По данным ACEA, в ЕС за месяц зарегистрировали 972,3 тыс. новых легковушек, пишет Укравтопром.

Динамичнее всего рос сегмент электромобилей. Продажи полностью электрических моделей (BEV) увеличились сразу на 37,7%, что стало лучшим показателем среди всех типов силовых установок.

Какие автомобили покупали чаще всего

Наибольшую долю рынка в апреле сохранили гибриды (HEV). В странах ЕС зарегистрировали 359 056 таких автомобилей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Статистика регистраций по типам двигателей выглядит так:

Гибриды (HEV) - 359 056 авто (+12%)

Бензиновые автомобили - 218 485 авто (-16,3%)

Электромобили (BEV) - 200 117 авто (+37,7%)

Плагин-гибриды - 95 565 авто (+16,4%)

Дизельные автомобили - 73 982 авто (-17,1%)

Другие типы - 25 110 авто (-7,5%)

Таким образом электрифицированные модели - гибриды, электромобили и плагин-гибриды - продолжают активно вытеснять традиционные бензиновые и дизельные автомобили с европейского рынка.

Европейский авторынок продолжает восстановление

По итогам первых четырех месяцев 2026 года в Евросоюзе зарегистрировали почти 3,8 млн новых легковых автомобилей. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты связывают такую динамику с кризисом на рынке топлива, расширением модельного ряда электромобилей, увеличением количества доступных гибридных моделей и постепенным восстановлением автомобильного рынка.