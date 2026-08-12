Продажі гібридів в Україні зросли на 58%: названо найпопулярніші моделі липня

Toyota RAV4 Hybrid
У липні український автопарк поповнили понад 4,1 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Це на 58% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.
Водночас частка нових машин у цьому сегменті скоротилася. У липні нові гібриди становили 43% від загальної кількості, тоді як роком раніше їхня частка була на рівні 52%.
Найпопулярніші нові гібриди
Лідером українського ринку нових гібридів залишається Toyota RAV4. У липні модель обрали 349 покупців.
Друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 182 автомобілі. Третім став Nissan Qashqai — 72 продані гібриди.
До трійки найпопулярніших нових моделей увійшли:
- Toyota RAV4 — 349 авто;
- Toyota Yaris Cross — 182;
- Nissan Qashqai — 72.
Які вживані гібриди привозять на територію України
Серед імпортованих автомобілів із пробігом найбільший попит у липні мав Ford Fusion US — 137 машин.
Другий результат показав Ford Escape, яких зареєстрували 134 одиниці. Третім став Kia Niro — 118 автомобілів.
Таким чином, серед вживаних гібридів лідерська трійка виглядає так:
- Ford Fusion US — 137;
- Ford Escape — 134;
- Kia Niro — 118.
Гібридний сегмент залишається одним із небагатьох напрямів українського авторинку, який демонструє суттєве зростання. За рік кількість зареєстрованих HEV та PHEV збільшилася більш ніж у півтора раза.