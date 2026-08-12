Продажі гібридів в Україні зросли на 58%: названо найпопулярніші моделі липня

У липні український автопарк поповнили понад 4,1 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV). Це на 58% більше, ніж за аналогічний місяць минулого року, повідомляє Укравтопром.

Водночас частка нових машин у цьому сегменті скоротилася. У липні нові гібриди становили 43% від загальної кількості, тоді як роком раніше їхня частка була на рівні 52%.

Найпопулярніші нові гібриди

Лідером українського ринку нових гібридів залишається Toyota RAV4. У липні модель обрали 349 покупців.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Друге місце посіла Toyota Yaris Cross із результатом 182 автомобілі. Третім став Nissan Qashqai — 72 продані гібриди.

До трійки найпопулярніших нових моделей увійшли:

Toyota RAV4 — 349 авто; Toyota Yaris Cross — 182; Nissan Qashqai — 72.

Які вживані гібриди привозять на територію України

Серед імпортованих автомобілів із пробігом найбільший попит у липні мав Ford Fusion US — 137 машин.

Другий результат показав Ford Escape, яких зареєстрували 134 одиниці. Третім став Kia Niro — 118 автомобілів.

Таким чином, серед вживаних гібридів лідерська трійка виглядає так:

Ford Fusion US — 137; Ford Escape — 134; Kia Niro — 118.

Гібридний сегмент залишається одним із небагатьох напрямів українського авторинку, який демонструє суттєве зростання. За рік кількість зареєстрованих HEV та PHEV збільшилася більш ніж у півтора раза.