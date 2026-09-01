Проїде 642 кілометри на одному заряді: Renault показала оновлений електричний Scenic

Як повідомляє Renault, електричний Scenic E-Tech пройшов суттєву модернізацію. Головний акцент зробили на автономності та комфорті: машина отримала дві нові батареї, які суттєво розширюють можливості поїздок на далекі дистанції.

Більше кілометрів, менше часу на зарядку

Для водіїв, які часто їздять між містами, найцікавішою буде топова версія з NMC-батареєю на 89 кВт-год. Вона дозволяє проїхати до 642 км за циклом WLTP. На практиці це означає, що водій зможе спокійно подолати маршрут, наприклад, з Києва до Львова без дозарядок. До того ж час заряджання постійним струмом від 15% до 80% тепер займає лише 28 хвилин.

Трохи згодом, восени 2026 року, з'явиться доступніша версія з літій-залізо-фосфатною (LFP) батареєю на 67 кВт-год. Її запас ходу становить 467 км, а зарядка до 80% триватиме 24 хвилини. Обидві батареї пропонуватимуться в парі з електромотором потужністю 220 кінських сил.

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Штучний інтелект у салоні та нові фішки

У салоні Scenic E-Tech тепер "живе" Google Gemini – голосовий помічник зі штучним інтелектом. Він розуміє живу мову, тому з машиною можна буквально спілкуватися, не відриваючи погляд від дороги. Мультимедійна система openR link отримала покращену навігацію, яка сама планує маршрут з урахуванням потужності зарядних станцій. А щоб смартфон не сідав, додали швидку магнітну зарядку стандарту Qi2 з охолодженням.

Інженери також допрацювали електроніку. Новий режим Smart сам перемикається між Eco, Comfort та Sport залежно від того, як водій тисне на педаль. А система Active Driver Assist тепер краще бачить сусідні авто в заторах і може сама зупинити машину, якщо водій заснув чи відволікся. Щодо дизайну, то з'явилися два нові кольори кузова (синій та сірий) і варіанти колісних дисків діаметром 19 та 20 дюймів.

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