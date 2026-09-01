Проедет 642 километра на одном заряде: Renault показала обновленный электрический Scenic

Как сообщает Renault, электрический Scenic E-Tech прошел существенную модернизацию. Главный акцент сделали на автономности и комфорте: машина получила две новые батареи, существенно расширяющие возможности поездок на дальние дистанции.

Больше километров, меньше времени на зарядку

Для водителей, часто ездящих между городами, самой интересной будет топовая версия с NMC-батареей на 89 кВт-ч. Она позволяет проехать до 642 км по циклу WLTP. На практике это означает, что водитель сможет спокойно преодолеть маршрут, например, из Киева до Львова без дозарядок. В то же время зарядка постоянным током от 15% до 80% теперь занимает всего 28 минут.

Чуть позже, осенью 2026 года, появится более доступная версия с литий-железо-фосфатной (LFP) батареей на 67 кВт-ч. Ее запас хода составляет 467 км, а зарядка до 80% займет 24 минуты. Обе батареи будут предлагаться в паре с электромотором мощностью 220 лошадиных сил.

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Искусственный интеллект в салоне и новые фишки

В салоне Scenic E-Tech теперь "живет" Google Gemini– голосовой помощник с искусственным интеллектом Он понимает живой язык, потому с машиной можно буквально общаться, не отрывая взгляд от дороги. Мультимедийная система openR link получила улучшенную навигацию, сама планирующую маршрут с учетом мощности зарядных станций. А чтобы смартфон не садился, добавили быструю магнитную зарядку стандарта Qi2 с охлаждением.

Инженеры также доработали электронику. Новый режим Smart сам переключается между Eco, Comfort и Sport в зависимости от того, как водитель оказывает давление на педаль. А система Active Driver Assist теперь лучше видит соседние авто в пробках и может сама остановить машину, если водитель заснул или отвлекся. Относительно дизайна появились два новых цвета кузова (синий и серый) и варианты колесных дисков диаметром 19 и 20 дюймов.

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