Промисловість Європи не може впоратись з замовленнями на військову техніку

Очікується, що перші австралійські "Боксери" надійдуть до підрозділів Бундесверу вже влітку. Принаймні, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що "перша машина, виготовлена в Австралії, буде поставлена в середині цього року".

Як пише hartpunkt.de з посиланням на главу оборонного відомства ФРН, перші законтрактовані та виготовлені у Німеччині піхотні транспортери важкого озброєння почали надходити в підрозділи німецької армії у березні.

На партнерських умовах

На думку міністра оборони Німеччини (див. відео нижче), співпраця з довіреними та однодумними партнерами є важливою для оборони та збереження порядку, заснованого на правилах, у всьому світі

"Це виробництво Boxer – це більше, ніж просто виробництво. Йдеться також про передачу технологій, зміцнення промисловості та обмін досвідом. З Boxer Німеччина надає ноу-хау, а натомість швидко отримує транспортні засоби для військ, – сказав Пісторіус.

З короткого повідомлення відомо, що відвантаження виготовлених для Німеччини бронемашин Boxer Австралія буде здійснювати поетапно упродовж двох років.

Німці на німецькому заводі в чергу не встигли

Нагадаємо, бюджетний комітет німецького Бундестагу ще у березні 2024 року схвалив закупівлю 123 колісних транспортерів важкого озброєння для піхоти вартістю понад 1,9 мільярда євро.

Це вже перевірені роками експлуатації машини на шасі Boxer з керованою баштою Lance та автоматичною гарматою ПРО Rheinmetall MK30-2, що також використовується в добре знаній у військах БМП Puma.

Тоді ж повідомлялося, що відбудеться корекція щодо локації виробництва цих машин. Попри те, що основні потужності з випуску Boxer все ще в Німеччині, серійне виробництво за цим замовленням має бути перенесено до Австралії.

Втім, в перспективі не виключені й інші локації європейського розташування. Скажімо, Volkswagen планує деякі свої заводи перепрофілювати на випуск військових машин, про що редакція Авто24 розповідала.

Rheinmetall завалений заявками на Boxer

Перенесення замовлень на цю БМП пов'язано, зокрема, з браком короткострокових та середньострокових виробничих потужностей у Німеччині.

Крім того, очікуються відвантаження варіантів Boxer до Литви, України (36 RCH 155), Катару та Збройних сил Німеччини (колісні бойові машини піхоти, RCH 155). Британські машини Boxer також частково виробляються в Німеччині.

Нині ж достеменно відомо, що замовлені бойові "Боксери" для ФРН мають сформувати основу нової категорії середніх сил армії. Попутно німецька армія оновлює свій автопарк ще й інженерними машинами на шасі Boxer.