Промышленность Европы не справляется с заказами на военную технику

Ожидается, что первые австралийские “Боксеры” поступят в подразделения Бундесвера уже летом. По крайней мере, министр обороны Борис Писториус заявил, что "первая машина, изготовленная в Австралии, будет поставлена в середине этого года".

Как пишет hartpunkt.de со ссылкой на главу оборонного ведомства ФРГ, первые законтрактованные и изготовленные в Германии пехотные транспортеры тяжелого вооружения начали поступать в подразделения немецкой армии в марте.

На партнерских условиях

По мнению министра обороны Германии (см. видео ниже), сотрудничество с доверенными и единомышленниками партнерами является важным для обороны и сохранения порядка, основанного на правилах, во всем мире

"Это производство Boxer – это больше, чем просто производство. Речь идет также о передаче технологий, укрепление промышленности и обмен опытом. С Boxer Германия предоставляет ноу-хау, а взамен быстро получает транспортные средства для войск, – сказал Писториус.

Из короткого сообщения известно, что отгрузки изготовленных для Германии бронемашин Boxer Австралия будет осуществлять поэтапно в течение двух лет.

Немцы на немецком заводе в очередь не успели

Напомним, бюджетный комитет немецкого Бундестага еще в марте 2024 года одобрил закупку 123 колесных транспортеров тяжелого вооружения для пехоты стоимостью более 1,9 миллиарда евро.

Это уже проверенные годами эксплуатации машины на шасси Boxer с управляемой башней Lance и автоматической пушкой ПРО Rheinmetall MK30-2, что также хорошо известна в войсках на БМП Puma.

Тогда же сообщалось, что произойдет коррекция относительно локации производства этих машин. Несмотря на то, что основные мощности по выпуску Boxer все еще в Германии, серийное производство по этому заказу должно быть перенесено в Австралию.

Впрочем, в перспективе не исключены и другие локации европейского расположения. К примеру, Volkswagen планирует некоторые свои заводы перепрофилировать на выпукск военных машин, о чем редакция Авто24 рассказывала.

Rheinmetall завален заявками на Boxer

Перенос заказов на эту БМП связано, в частности, с нехваткой краткосрочных и среднесрочных производственных мощностей в Германии.

Кроме того, ожидаются отгрузки вариантов Boxer в Литву, Украины (36 RCH 155), Катара и Вооруженных сил Германии (колесные боевые машины пехоты, RCH 155). Британские машины Boxer также частично производятся в Германии.

Сейчас же точно известно, что заказанные боевые "Боксеры" для ФРГ должны сформировать основу новой категории средних сил армии. Попутно немецкая армия обновляет свой автопарк еще и инженерными машинами на шасси Boxer.