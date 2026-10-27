"Прощавай, опозитник Subaru": Toyota готує новий мотор для нового GR86

Як повідомляє видання Motor1, незвичайний концепт під назвою GR86 Future FR засвітився під час етапу японської серії гонок на витривалість Super Taikyu на трасі Окаяма. Замість турбованого трициліндрового агрегату, який тестували раніше, під капотом купе тепер встановлено рядну атмосферну "четвірку".

Новий силовий агрегат із заводським індексом G20E належить до свіжого сімейства компактних та легких моторів Toyota. У конфігурації для GR86 він видає близько 220 кінських сил, забезпечуючи спорткару відмінну динаміку без використання турбіни.

Відмова від наддуву дозволила суттєво полегшити передню частину авто та повністю позбутися турбоями. "Двигун крутиться набагато вище, ніж очікувала команда розробників", – розповів виданню Car Watch пілот команди Gazoo Racing Казуя Ошима.

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Завдяки атмосферній конструкції реакція на педаль газу стала миттєвою та прогнозованою. Це особливо відчувається під час різкого прискорення на виході з поворотів, що робить керування машиною ще більш азартним.

Що буде з моторами Subaru

Окрім заміни двигуна, інженери серйозно попрацювали над ходовою частиною, встановивши двоважільну підвіску на обох осях для філігранного кермування. Цікаво, що всередині компанії цей експериментальний прототип отримав ностальгійне прізвисько Levin на честь легендарних спортивних версій Corolla.

Поява власного мотора під капотом GR86 викликає логічні питання щодо майбутньої співпраці з компанією Subaru, яка традиційно постачала 2,4-літрові опозитні двигуни для цієї моделі. Перехід на рядну "четвірку" означатиме серйозний відхід від звичної формули та більшу незалежність Toyota у створенні спорткарів.

Втім, чекати на швидку появу серійної машини з таким агрегатом не варто. Програма розробки знаходиться на ранній стадії, і на тонке налаштування мотора для доріг загального користування піде ще кілька років.

Нагадаємо, що Toyota активно шукає застосування для свого нового сімейства двигунів G20E. Раніше японці вже тестували подібний чотирициліндровий мотор на седані Lexus IS, а також планують встановлювати його у майбутнього спадкоємця середньомоторного спорткара MR2.