"Прощай, оппозитник Subaru": Toyota готовит новый мотор для нового GR86

Как сообщает издание Motor1, необычный концепт под названием GR86 Future FR засветился на этапе японской серии гонок на выносливость Super Taikyu на трассе Окаяма. Вместо тестированного ранее турбированного трехцилиндрового агрегата под капотом купе теперь установлена рядная атмосферная "четверка".

Новый силовой агрегат с заводским индексом G20E принадлежит к свежему семейству компактных и легких моторов Toyota. В конфигурации для GR86 он выдает около 220 лошадиных сил, обеспечивая спорткару отличную динамику без использования турбины.

Отказ от наддува позволил существенно облегчить переднюю часть авто и полностью избавиться от турбоев. "Двигатель крутится гораздо выше, чем ожидала команда разработчиков", – рассказал изданию Car Watch пилот команды Gazoo Racing Казуя Ошима.

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Благодаря атмосферной конструкции, реакция на педаль газа стала мгновенной и прогнозируемой. Это особенно чувствуется при резком ускорении на выходе из поворотов, что делает управление машиной еще более азартным.

Что будет с моторами Subaru

Кроме замены двигателя, инженеры серьезно поработали над ходовой частью, установив двухрычажную подвеску на обеих осях для филигранного вождения. Интересно, что внутри компании этот экспериментальный прототип получил ностальгическое прозвище Levin в честь легендарных спортивных версий Corolla.

Появление собственного мотора под капотом GR86 вызывает логичные вопросы о будущем сотрудничестве с компанией Subaru, традиционно поставлявшей 2,4-литровые оппозитные двигатели для этой модели. Переход на рядную "четверку" означает серьезный отход от привычной формулы и большую независимость Toyota в создании спорткаров.

Впрочем, ждать скорого появления серийной машины с таким агрегатом не стоит. Программа разработки находится на ранней стадии, и на тонкую настройку мотора для дорог общего пользования уйдет еще несколько лет.

Напомним, что Toyota активно ищет применение для своего нового семейства двигателей G20E. Ранее японцы уже тестировали подобный четырехцилиндровый мотор на седане Lexus IS, а также планируют устанавливать его у будущего наследника. среднемоторного спорткара MR2.