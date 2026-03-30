Прострочене водійське посвідчення: чи можна з ним керувати

Суд визнає штрафи поліції незаконними
Під час дії “воєнного стану” водіям дозволено керувати автомобілем із простроченим посвідченням – це підтверджують у ГСЦ МВС. Попри це, на практиці виникають конфлікти з поліцією та навіть штрафи, які скасуються у судах як незаконні. Про визнані судом незаконні дії української поліції пише doradvokat.com.ua.
Що дозволяє закон
Ключова норма міститься у постанові постанова КМУ №184. Вона передбачає що під час воєнного стану та протягом 1 року після його завершення дозволяється керування транспортом, якщо у водія є посвідчення, видане вперше (на 2 роки), навіть якщо строк його дії закінчився.
Важливо
Йдеться саме про так зване «тимчасове» посвідчення (офіційно — перше посвідчення водія). Формально таке посвідчення є простроченим, але дає право керувати під час воєнного стану та ще рік по його завершенню. Це створює правову колізію, якою і пояснюються спірні ситуації на практиці.
Чому штрафують
Як свідчить рішення суду, поліція незаконно застосовує КУпАП, зокрема ч.2 ст.126 — керування без права керування штраф: 3400 грн.
Аргумент поліції: водій мав можливість обміняти посвідчення, але не скористався своїм правом належним чином.
Реальний судовий кейс
Один із водіїв керував авто з простроченим посвідченням (виданим вперше). Його зупинила поліція та оштрафувала на 3400 грн.
Ситуація:
- посвідчення було прострочене
- діяла постанова №184
- водій знав про своє право
Рішення суду
Суд постановив:
- водій мав право керувати
- штраф є протиправним
- постанову поліції скасовано
Рішення у справі №607/17092/25 від 22.01.2026
Практичні ризики
Попри наявність законних підстав керування з простроченим посвідченням, водії можуть зіткнутися зі свавіллям поліції:
- штрафом на місці
- необхідністю оскарження в суді
- невірним трактуванням закону поліцейськими.
Тобто право є, але на практиці гарантії від штрафу — немає.
Рекомендація
Попри наявність права керування, можна обміняти пристрочене посвідчення водія на нове у сервісному центрі МВС, якщо є така можливість. Якщо ні – надалі використовувати діючі норми.
Висновок
Ситуація виглядає так:
- закон дозволяє керувати з простроченим «тимчасовим» посвідченням
- поліція іноді трактує норму інакше
- суди стають на бік водіїв
Це типовий для України приклад, коли формальна наявність права не гарантує відсутність проблем з поліцією.