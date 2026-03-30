Прострочене водійське посвідчення: чи можна з ним керувати

Прострочені водійські посвідчення вважаються дійсними протягом дії "воєнного стану" та ще рік після його завершення чи скасування. Але поліція іноді виписує штрафи всупереч чинного законодавства.
Прострочені права дійсні під час "воєнного стану", але штраф отримати можна

Суд визнає штрафи поліції незаконними

Євген Гудущан
30 березня, 21:20
Під час дії “воєнного стану” водіям дозволено керувати автомобілем із простроченим посвідченням – це підтверджують у ГСЦ МВС. Попри це, на практиці виникають конфлікти з поліцією та навіть штрафи, які скасуються у судах як незаконні. Про визнані судом незаконні дії української поліції пише doradvokat.com.ua.

Що дозволяє закон

Ключова норма міститься у постанові постанова КМУ №184. Вона передбачає що під час воєнного стану та протягом 1 року після його завершення дозволяється керування транспортом, якщо у водія є посвідчення, видане вперше (на 2 роки), навіть якщо строк його дії закінчився.

Важливо

Йдеться саме про так зване «тимчасове» посвідчення (офіційно — перше посвідчення водія). Формально таке посвідчення є простроченим, але дає право керувати під час воєнного стану та ще рік по його завершенню. Це створює правову колізію, якою і пояснюються спірні ситуації на практиці.

Чому штрафують

Як свідчить рішення суду, поліція незаконно застосовує КУпАП, зокрема ч.2 ст.126 — керування без права керування штраф: 3400 грн.

Аргумент поліції: водій мав можливість обміняти посвідчення, але не скористався своїм правом належним чином.

Реальний судовий кейс

Один із водіїв керував авто з простроченим посвідченням (виданим вперше). Його зупинила поліція та оштрафувала на 3400 грн.

Ситуація:

  • посвідчення було прострочене
  • діяла постанова №184
  • водій знав про своє право

Рішення суду

Суд постановив:

  • водій мав право керувати
  • штраф є протиправним
  • постанову поліції скасовано

Рішення у справі №607/17092/25 від 22.01.2026

Практичні ризики

Попри наявність законних підстав керування з простроченим посвідченням, водії можуть зіткнутися зі свавіллям поліції:

  • штрафом на місці
  • необхідністю оскарження в суді
  • невірним трактуванням закону поліцейськими.

Тобто право є, але на практиці гарантії від штрафу — немає.

Рекомендація

Попри наявність права керування, можна обміняти пристрочене посвідчення водія на нове у сервісному центрі МВС, якщо є така можливість. Якщо ні – надалі використовувати діючі норми.

Висновок

Ситуація виглядає так:

  • закон дозволяє керувати з простроченим «тимчасовим» посвідченням
  • поліція іноді трактує норму інакше
  • суди стають на бік водіїв

Це типовий для України приклад, коли формальна наявність права не гарантує відсутність проблем з поліцією.

