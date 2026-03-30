Просроченное водительское удостоверение: можно ли с ним управлять

Во время действия “военного положения” водителям разрешено управлять автомобилем с просроченным удостоверением это подтверждают в ГСЦ МВД. Несмотря на это, на практике возникают конфликты с полицией и даже штрафы, которые отменяются в судах как незаконные. О признанных судом незаконных действиях украинской полиции пишет doradvokat.com.ua.

Читайте также: Каким транспортом разрешено управлять с категорией "B" в "правах"

Что позволяет закон

Ключевая норма содержится в постановлении постановление КМУ №184. Она предусматривает, что во время военного положения и в течение 1 года после его завершения разрешается управление транспортом, если у водителя есть удостоверение, выдано впервые (на 2 года), даже если срок его действия истек.

Важно

Речь идет именно о так называемом "временном" удостоверении (официально - первое водительское удостоверение). Формально такое удостоверение является просроченным, но дает право управлять во время военного положения и еще год после его завершения. Это создает правовую коллизию, которой и объясняются спорные ситуации на практике.

Почему штрафуют

Как свидетельствует решение суда, полиция незаконно применяет КУоАП, в частности ч.2 ст.126 - управление без права управления штраф: 3400 грн. Аргумент полиции: водитель имел возможность обменять удостоверение, но не воспользовался своим правом должным образом.

Реальный судебный кейс

Один из водителей управлял авто с просроченным удостоверением (выданным впервые). Его остановила полиция и оштрафовала на 3400 грн.

Ситуация:

удостоверение было просрочено

действовало постановление №184

водитель знал о своем праве

Решение суда

Суд постановил:

водитель имел право управлять

штраф является противоправным

постановление полиции отменено

Решение по делу №607/17092/25 от 22.01.2026

Практические риски

Несмотря на наличие законных оснований управления с просроченным удостоверением, водители могут столкнуться с произволом полиции:

штрафом на месте

необходимостью обжалования в суде

неверной трактовкой закона полицейскими

То есть право есть, но на практике гарантии от штрафа - нет.

Читайте также: Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав и новые возрастные ограничения

Рекомендация

Несмотря на наличие права управления, можно обменять приспособленное водительское удостоверение на новое в сервисном центре МВД, если есть такая возможность. Если нет – в дальнейшем использовать действующие нормы.

Вывод

Ситуация выглядит так:

закон позволяет управлять с просроченным "временным" удостоверением

полиция иногда трактует норму иначе

суды становятся на сторону водителей

Это типичный для Украины пример, когда формальное наличие права не гарантирует отсутствие проблем с полицией.