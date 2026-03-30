Просроченное водительское удостоверение: можно ли с ним управлять

Суд признает штрафы полиции незаконными
Во время действия “военного положения” водителям разрешено управлять автомобилем с просроченным удостоверением это подтверждают в ГСЦ МВД. Несмотря на это, на практике возникают конфликты с полицией и даже штрафы, которые отменяются в судах как незаконные. О признанных судом незаконных действиях украинской полиции пишет doradvokat.com.ua.
Читайте также: Каким транспортом разрешено управлять с категорией "B" в "правах"
Что позволяет закон
Ключевая норма содержится в постановлении постановление КМУ №184. Она предусматривает, что во время военного положения и в течение 1 года после его завершения разрешается управление транспортом, если у водителя есть удостоверение, выдано впервые (на 2 года), даже если срок его действия истек.
Важно
Речь идет именно о так называемом "временном" удостоверении (официально - первое водительское удостоверение). Формально такое удостоверение является просроченным, но дает право управлять во время военного положения и еще год после его завершения. Это создает правовую коллизию, которой и объясняются спорные ситуации на практике.
Почему штрафуют
Как свидетельствует решение суда, полиция незаконно применяет КУоАП, в частности ч.2 ст.126 - управление без права управления штраф: 3400 грн. Аргумент полиции: водитель имел возможность обменять удостоверение, но не воспользовался своим правом должным образом.
Реальный судебный кейс
Один из водителей управлял авто с просроченным удостоверением (выданным впервые). Его остановила полиция и оштрафовала на 3400 грн.
Ситуация:
- удостоверение было просрочено
- действовало постановление №184
- водитель знал о своем праве
Решение суда
Суд постановил:
- водитель имел право управлять
- штраф является противоправным
- постановление полиции отменено
Решение по делу №607/17092/25 от 22.01.2026
Практические риски
Несмотря на наличие законных оснований управления с просроченным удостоверением, водители могут столкнуться с произволом полиции:
- штрафом на месте
- необходимостью обжалования в суде
- неверной трактовкой закона полицейскими
То есть право есть, но на практике гарантии от штрафа - нет.
Читайте также: Верховная Рада готовит 17 категорий водительских прав и новые возрастные ограничения
Рекомендация
Несмотря на наличие права управления, можно обменять приспособленное водительское удостоверение на новое в сервисном центре МВД, если есть такая возможность. Если нет – в дальнейшем использовать действующие нормы.
Вывод
Ситуация выглядит так:
- закон позволяет управлять с просроченным "временным" удостоверением
- полиция иногда трактует норму иначе
- суды становятся на сторону водителей
Это типичный для Украины пример, когда формальное наличие права не гарантирует отсутствие проблем с полицией.