Прикордонники організували для ухилянтів "зелений коридор": цінник смішний

За даними слідства, 32-річний молодший сержант налагодив схему безперешкодного проїзду до контрольованого прикордонного району. При цьому перевірка військово-облікових документів не здійснювалася.

За повідомленням Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, "тариф" становив $200 з людини. Інший фігурант – 24-річний сержант – вимагав уже $500 за "допомогу", але це вже за сприяння у перетині контрольно-режимного пункту.

Що задокументовано

У квітні 2026 року слідчі зафіксували епізод, коли один із підозрюваних пропустив мікроавтобус із п’ятьма чоловіками. За цю послугу він отримав $1000.

Іншого прикордонника затримали під час одержання $1000 за сприяння виїзду двох осіб.

Обох військовослужбовців затримано, їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави.

Момент затримання підозрюваних в організації переправлення ухилянтів через кордон. Фото: прокуратура України

Їм "світить" по 10 років

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Закарпатській області за участі підрозділів Держприкордонслужби та Нацполіції. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до схеми.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас, відповідно до Конституції України, підозрювані вважаються невинуватими, доки їхню вину не доведе суд.