Пограничники организовали для уклонистов "зеленый коридор": ценник смешной

По данным следствия, 32-летний младший сержант наладил схему беспрепятственного проезда в контролируемый пограничный район. При этом проверка военно-учетных документов не осуществлялась.

По сообщению Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, "тариф" составлял $200 с человека. Другой фигурант – 24-летний сержант – требовал уже $500 за "помощь", но это уже за содействие в пересечении контрольно-режимного пункта.

Что задокументировано

В апреле 2026 года следователи зафиксировали эпизод, когда один из подозреваемых пропустил микроавтобус с пятью мужчинами. За эту услугу он получил $1000.

Другого пограничника задержали во время получения $1000 за содействие выезда двух человек.

Оба военнослужащих задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога.

Момент задержания подозреваемых в организации переправки уклонистов через границу. Фото: прокуратура Украины

Им "светит" по 10 лет

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ в Закарпатской области при участии подразделений Госпогранслужбы и Нацполиции. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к схеме.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время, соответствии с Конституцией Украины, подозреваемые считаются невиновными, пока их вину не докажет суд.