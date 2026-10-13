Радикальна відповідь конкурентам: новий пікап Chery отримав дизельний гібрид на 469 сил

Як повідомляє Carscoops, китайський автовиробник завершує підготовку до старту продажів своєї нової моделі, яка виросла з лютневого концепту KP31. Перші поставки брутальної вантажівки заплановані вже на початок наступного року.

Головною фішкою автомобіля стала нестандартна силова установка, адже замість звичного бензинового агрегата тут використали 2,5-літровий турбодизель у парі з електромотором. Живить систему масивна літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 34 кВт-год, що дозволяє проїжджати до 96 кілометрів виключно на електротязі.

Більше тяги та серйозний арсенал

Сумарна віддача системи складає значні 469 кінських сил та 800 Нм крутного моменту. За показником потужності новинка йде ніздря в ніздрю з головним конкурентом BYD Shark 6, проте суттєво випереджає його за тягою, пропонуючи на 100 Нм більше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для цільової аудиторії таких машин куди важливішим є той факт, що пікап здатен тягнути за собою причіп вагою до 3495 кілограмів. Це ставить його в один ряд із такими визнаними гравцями ринку, як Toyota Hilux, Ford Ranger та Isuzu D-Max.

Позашляховий потенціал також не пасе задніх, адже вже в базовій комплектації машина отримає переднє, центральне та заднє блокування диференціалів. Доповнюють картину штатні всюдихідні шини, незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях спереду та надійні ресори ззаду.

Оснащення та очікувані ціни

У салоні водія зустрічатиме сучасна архітектура з 10,25-дюймовою цифровою панеллю приладів та величезним 15,6-дюймовим екраном мультимедійної системи. За якісний звук відповідатиме аудіосистема на 14 динаміків, а за безпеку – повний комплекс сучасних електронних асистентів.

Офіційні прайси поки тримають у секреті, але експерти очікують цінник на рівні 62 900 доларів, щоб на рівних конкурувати з топовими версіями опонентів. Цікаво, що згодом компанія планує випустити ще й бензинову гібридну версію, яка замість ресор отримає незалежну задню підвіску для більш м'якої їзди.