Навіщо перед пішохідними переходами малюватимуть зигзаги

Як повідомляє видання Interia, нова розмітка застосовуватиметься виключно в межах забудованих територій, а її довжина залежатиме від встановленого на конкретній ділянці обмеження швидкості.

За уточненням профільного видання moto.pl, максимальна довжина такого зигзага може сягати 35 метрів, і ця цифра взята не зі стелі. Експерти підрахували, що при швидкості 50 км/год середній гальмівний шлях легковика становить 13 метрів, але з урахуванням часу реакції водія дистанція до повної зупинки зростає щонайменше до 27 метрів.

Що означатиме зигзаг для водіїв та пішоходів

Головне завдання хвилястої лінії – візуально посилити сигнал про наближення до небезпечної ділянки та чітко окреслити зону, де суворо заборонено обгін. Зараз правила забороняють такий маневр "безпосередньо" перед переходом, а новий візерунок дасть цьому розмитому поняттю конкретні фізичні межі.

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Пішоходам нововведення також принесе неабияку практичну користь. Якщо людина бачить автомобіль у межах зигзага, вона розуміє, що машина може не встигнути загальмувати, і краще зачекати на тротуарі.

Це особливо актуально для "сліпих" переходів, які розташовані за рогом будівлі або перекриті іншими об'єктами. У таких місцях водії мають обмежений огляд, тому додаткова графічна підказка на асфальті допоможе уникнути трагедії.

Ціна питання та проблеми з паркуванням

Наразі навколо проєкту точаться серйозні дискусії, адже подібний досвід Великої Британії викликає питання. На британських дорогах зигзаг має максимальну довжину 16 метрів і автоматично означає сувору заборону паркування.

Якщо польські законодавці скопіюють цю норму, заборона залишати авто за 35 метрів до "зебри" може спровокувати колапс у містах, де й так катастрофічно не вистачає паркомісць. Тому автори ініціативи наголошують, що наявність зигзага не обов'язково тягнутиме за собою автоматичне табу на стоянку.

Інша суттєва перепона – фінансова. Нанесення складної розмітки на тисячах вулиць вимагатиме місяців роботи та мільйонів злотих з бюджету.

Поки що захисні зони залишаються лише на стадії законодавчої пропозиції, над якою працює президентський комітет. Чи дійде ця ідея до реального втілення на дорогах, залежатиме від подальших обговорень та пошуку компромісів щодо фінансування.