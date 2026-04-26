Скільки коштує обгін на "зебрі": Україна та Польща у простих цифрах

Пішохідний перехід – зона підвищеної небезпеки. Обгін у такому місці, особливо на переходах без світлофора, вважається одним із найнебезпечніших маневрів, оскільки інший автомобіль може закривати огляд, водій просто не побачить пішохода.

В обмеженнях обгону та фінансових санкціях розбиралися експерти Авто24, моніторивши як урядові ресурси, так і медійні портали moto.pl, auto-swiat.pl та інші. Впевнені, наші порівняння та висновки багатьох здивують, особливо тих, хто планує поїздку до Польщі.

Читайте також Зелена стрілка світлофора у Польщі означає не те, що в Україні

Що заборонено і чому це критично

Контроль за такими порушеннями посилився. Поліція Польщі навіть розпочала активно використовувати квадрокоптери та авто без розпізнавальних знаків.

Особливу увагу приділяють місцям біля шкіл, перехресть і ділянок з інтенсивним рухом. Винятків не передбачено.

Перед пішохідними переходами стоять два основні знаки:

Попереджувальний знак А-16 – жовтий трикутник із зображенням пішохода, який встановлюється перед переходом без світлофора.

– жовтий трикутник із зображенням пішохода, який встановлюється перед переходом без світлофора. Інформаційний знак D-6 – у білому трикутнику на синьому квадратному фоні, що позначає пішохідний перехід. Його доповнює розмітка “зебра” P-10 на проїжджій частині.

Обгін на пішохідних переходах – поширений "гріх" польських водіїв. Фото: поліція Польщі

Обережність і ще раз обережність

Навіть водіям карет швидкої допомоги з увімкненими спецсигналами рекомендують у зоні пішохідних переходів знижувати швидкість і бути максимально уважними.

Загалом аналіз порушень показує: багато водіїв не знають, що навіть на багатосмугових дорогах обгін перед "зеброю" також заборонений.

Читайте також За порушення правил дорожнього руху у Польщі штрафи зросли до 6 мільйонів гривень

У Польщі за це передбачено жорстке покарання:

штраф – 1500 злотих (18 255 грн);

15 штрафних балів (що може призвести до втрати прав);

можлива заборона керування транспортними засобами від 6 місяців до 3 років.

До речі, за ненадання водієм транспортного засобу дороги пішоходам на переході тарифи передбачають штраф у розмірі 1500 злотих.

І ще один цікавий факт про пішохідні переходи: як правило, велосипедистам заборонено їздити пішохідним переходом, але це не стосується дітей віком до 10 років, які їздять на велосипеді під наглядом дорослих – дитина може їздити, оскільки юридично вважається пішоходом.

Читайте також Два знаки з круговим рухом: чим вони відрізняються

Де ще не можна обганяти

Окрім пішохідних переходів, у Польщі обгін заборонений:

на перехрестях без світлофора;

на залізничних переїздах і перед ними;

на ділянках із суцільною лінією смуги;

на підйомах, поворотах і в місцях з обмеженою видимістю.

За повторні порушення штрафи можуть сягати навіть 3000 злотих (36 511 грн).

Золотистий Chevrolet Spark пішов на обгін червоного Citroen C1 прямо на пішохідному переході, що є порушенням правил дорожнього руху. Сайт: auto-swiat.pl

А як в Україні

В Україні правило фактично аналогічне: обгін на пішохідному переході та ближче ніж за 50 м перед ним – заборонений.

Порушення карається штрафом (станом на зараз – 510 грн), а у разі створення аварійної ситуації можливе й позбавлення права керування.

Читайте також Які порушення фіксують камери на світлофорах у Варшаві

Скільки "важить" обгін на переході

Польща штрафує на 1500 злотих ≈ 18 000 гривень

Це приблизно:

30–35 кг м’яса (≈ 50–60 зл/кг);

120–150 чашок кави (≈ 10–12 зл);

300+ пляшок Coca-Cola (0,5 л);

25–30 манікюрів.

Тобто один обгін – це фактично "місячний запас життя" у дрібних витратах.

Україна штрафує на 510 гривень (базово)

Це приблизно:

1,5–2 кг м’яса;

5-6 чашок кави;

5–7 пляшок Coca-Cola;

один гігієнічний/комбінований манікюр.



Різниця відчувається одразу: в Україні штраф радше символічний.

Що у підсумку має водій

У Польщі обгін на "зебрі" – це серйозний удар по кишені, який змушує думати.

В Україні – поки що більше «нагадування», ніж покарання.

При цьому ризик однаковий по обидва боки кордону. І він точно не вимірюється ні кавою, ні кілограмами м’яса чи пляшками Coca-Cola.

Читайте також У Польщі встановлюватимуть новий знак, який дозволяє повертати з "зустрічної" смуги: як він працює

Отож правило просте: обгін на переході – це не про гроші, а про життя. Біля пішохідного переходу поспішати не варто.

Слід зняти ногу з педалі газу і відмовитися від обгону – це не лише про уникнення штрафу, а насамперед про безпеку людей (див. внизу переконливе відео зі Старокостянтинівського шосе у Хмельницькому, там все добре закінчилося).