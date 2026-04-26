Сколько стоит обгон на "зебре": Украина и Польша в простых цифрах

Пешеходный переход – зона повышенной опасности. Обгон в таком месте, особенно на переходах без светофора, считается одним из самых опасных маневров, поскольку другой автомобиль может закрывать обзор, водитель просто не увидит пешехода.

В ограничениях обгона и финансовых санкциях разбирались эксперты Авто24, мониторив как правительственные ресурсы, так и медийные порталы moto.pl, auto-swiat.pl и другие. Уверены, наши сравнения и выводы многих удивят, особенно тех, кто планирует поездку в Польшу.

Что запрещено и почему это критично

Контроль за такими нарушениями усилился. Полиция Польши даже начала активно использовать квадрокоптеры и авто без опознавательных знаков.

Особое внимание уделяют местам возле школ, перекрестков и участков с интенсивным движением. Исключений не предусмотрено.

Перед пешеходными переходами стоят два основных знака:

Предупредительный знак А-16 – желтый треугольник с изображением пешехода, который устанавливается перед переходом без светофора.

– желтый треугольник с изображением пешехода, который устанавливается перед переходом без светофора. Информационный знак D-6 – в белом треугольнике на синем квадратном фоне, обозначающий пешеходный переход. Его дополняет разметка “зебра” P-10 на проезжей части.

Обгон на пешеходных переходах – распространенный "грех" польских водителей. Фото: полиция Польши

Осторожность и еще раз осторожность

Даже водителям карет скорой помощи с включенными спецсигналами рекомендуют в зоне пешеходных переходов снижать скорость и быть максимально внимательными.

В целом анализ нарушений показывает: многие водители не знают, что даже на многополосных дорогах обгон перед "зеброй" также запрещен.

В Польше за это предусмотрено жесткое наказание:

штраф – 1500 злотых (18 255 грн);

15 штрафных баллов (что может привести к потере прав);

возможен запрет управления транспортными средствами от 6 месяцев до 3 лет.

Кстати, за непредоставление водителем транспортного средства дороги пешеходам на переходе тарифы предусматривают штраф в размере 1500 злотых.

И еще один интересный факт о пешеходных переходах: как правило, велосипедистам запрещено ездить по пешеходному переходу, но это не касается детей в возрасте до 10 лет, которые ездят на велосипеде под присмотром взрослых – ребенок может ездить, поскольку юридически считается пешеходом.

Где еще нельзя обгонять

Кроме пешеходных переходов, в Польше обгон запрещен:

на перекрестках без светофора;

на железнодорожных переездах и перед ними;

на участках со сплошной линией полосы;

на подъемах, поворотах и в местах с ограниченной видимостью.

За повторные нарушения штрафы могут достигать даже 3000 злотых (36 511 грн).

Золотистый Chevrolet Spark пошел на обгон красного Citroen C1 прямо на пешеходном переходе, что является нарушением правил дорожного движения. Сайт: auto-swiat.pl

А как в Украине

В Украине правило фактически аналогичное: обгон на пешеходном переходе и ближе чем за 50 м перед ним – запрещен.

Нарушение карается штрафом (по состоянию на сейчас – 510 грн), а в случае создания аварийной ситуации возможно и лишение права управления.

Сколько "весит" обгон на переходе

Польша штрафует на 1500 злотых ≈ 18 000 гривен

Это примерно:

30-35 кг мяса (≈ 50–60 зл/кг);

120-150 чашек кофе (≈ 10–12 зл);

300+ бутылок Coca-Cola (0,5 л);

25-30 маникюров.

То есть один обгон – это фактически "месячный запас жизни" в мелких расходах.

Украина штрафует на 510 гривен (базово)

Это примерно:

1,5-2 кг мяса;

5-6 чашек кофе;

5-7 бутылок Coca-Cola;

один гигиенический/комбинированный маникюр.



Разница ощущается сразу: в Украине штраф скорее символический.

Что в итоге имеет водитель

В Польше обгон на "зебре" – это серьезный удар по карману, который заставляет думать.

В Украине – пока больше "напоминание", чем наказание.

При этом риск одинаковый по обе стороны границы. И он точно не измеряется ни кофе, ни килограммами мяса или бутылками Coca-Cola.

Поэтому правило простое: обгон на переходе – это не о деньгах, а о жизни. Возле пешеходного перехода спешить не стоит.

Следует снять ногу с педали газа и отказаться от обгона – это не только об избежании штрафа, а прежде всего о безопасности людей (см. внизу убедительное видео со Староконстантиновского шоссе в Хмельницком, там все хорошо закончилось).