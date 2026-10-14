Радикальні зміни від Mercedes-Benz: нові будівельні вантажівки отримають несподівано широкі кабіни

Як повідомляє профільне видання 40ton , днями на німецькій автомагістралі A8 помітили закамуфльований тестовий прототип, який візуально дуже нагадує модель Mercedes-Benz Arocs. Головна інтрига викликає в тому, що ця машина має нетипову конфігурацію.

Досі виробник чітко розділив свої вантажівки на дві категорії за шириною. Флагманські магістральні тягачі отримали повноцінні широкі кабіни, де бічні панелі вийшли врівень із крилами.

Натомість спеціалізована техніка , така як автовози, паливозаправники чи будівельні самоскиди, задовольнялася вужчими варіантами. Через вигнуті колісні арки внутрішній простір такої машини скорочувався приблизно на 20 сантиметрів, а крісла доводилося зміщувати ближче до центру салону.

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Кінець епохи тісних кабін

Видно, тепер Mercedes-Benz вирішив відмовитися від цього поділу та піти шляхом більшості конкурентів. Ще в серпні на випробуваннях засвітився тягач для місцевих перевезень із двома сходинками та широким кузовом, а тепер черга дійшла й до важкої будівельної техніки.

Закамуфльований самоскид Mercedes-Benz на тестах у Німеччині. Фото: 40ton.net

Офіційних заяв щодо дати вихід новинки на ринок компанія поки не зробила. Також залишається загадкою термін прем'єри довгоочікуваної подовженої спальні кабіни для флагманського Actros, яку раніше вже бачили на стоянках у Франції.

Масштабні плани бренду

Як уже повідомлялося на нашому сайті, німецький виробник зараз активно оновлює європейські автопарки. Підрозділ Mercedes-Benz Trucks нещодавно отримав гігантське замовлення від литовського перевізника Girteka.