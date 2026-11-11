Рамні вантажівки Iveco Daily в умовах воєнного стану

Як повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація, закупівлю та передачу автомобілів організувало агентство ЮНОПС за фінансової підтримки уряду Данії.

Ключі від машин передали представникам десяти різних громад, серед яких Олександрівська, Березанська та Кривоозерська.

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Модель знайома нашим читачам

Передана техніка – це малотоннажні вантажівки Iveco Daily актуального покоління у виконанні шасі з бортовою платформою. Класичний комерційний автомобіль рамної конструкції чудово підходить для важких щоденних завдань.

Конкретно ця модифікація Iveco Daily 50C18H має повну масу 5200 кілограмів та здатна брати на борт до 2650 кілограмів корисного вантажу.

Під капотом працює надійний 3-літровий турбодизель стандарту Євро-6, який видає 176 кінських сил та 400 Нм крутного моменту.

У господарстві будь-якої громади такі вантажівки роботу матимуть круглий рік. Фото: Миколаївська ОДА

Двигун працює в парі з класичною 6-ступеневою механічною коробкою передач, передаючи тягу на задню вісь. Передня підвіска тут незалежна торсіонна, а ззаду встановлені витривалі багатолистові ресори, що є оптимальним рішенням для перевезення важких будівельних матеріалів.

Кабіна Active Day пропонує цілком легковий комфорт для водія та двох пасажирів. Машини вже в базі оснащені системами курсової стійкості ESP9, адаптивним екстреним гальмуванням, асистентом старту на підйомі та контролем сліпих зон.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, європейські партнери регулярно допомагають оновлювати автопарки українських міст. Зокрема, нещодавно за підтримки тієї ж Данії миколаївські комунальники отримали партію вантажівок JAC N56 із подвійною кабіною.