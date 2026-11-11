Рамные грузовики Iveco Daily в условиях военного положения

Как сообщает Николаевская областная государственная администрация, закупку и передачу автомобилей организовало агентство ЮНОПС при финансовой поддержке правительства Дании.

Ключи от машин передали представителям десяти разных общин, среди которых Александровская, Березанская и Кривоозерская.

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Модель знакома нашим читателям

Переданная техника– это малотоннажные грузовики Iveco Daily актуального поколения в исполнении шасси с бортовой платформой. Классический коммерческий автомобиль рамной конструкции отлично подходит для трудных ежедневных задач.

Именно эта модификация Iveco Daily 50C18H имеет полную массу 5200 кг и способна брать на борт до 2650 кг полезного груза.

Под капотом работает надежный 3-литровый турбодизель стандарта Евро-6, выдающий 176 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

В хозяйстве любой громады таким грузовикам работа найдется круглый год. Фото: Николаевская ОГА

Двигатель работает в паре с классической 6-ступенчатой механической коробкой передач, передавая тягу на заднюю ось. Передняя подвеска здесь независимая торсионная, а сзади установлены выносливые многолистовые рессоры, что является оптимальным решением для перевозки тяжелых строительных материалов.

Кабина Active Day предлагает вполне легковой комфорт для водителя и двух пассажиров. Машины уже в базе оснащены системами курсовой стойкости ESP9, адаптивным экстренным торможением, ассистентом старта на подъеме и контролем слепых зон.

Что было известно раньше?

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, европейские партнеры регулярно помогают обновлять автопарки украинских городов. В частности, недавно при поддержке той же Дании николаевские коммунальщики получили партию грузовиков JAC N56 с двойной кабиной.