Рамные грузовики Iveco Daily в условиях военного положения

ФОТО: Николаевская ОГА|
Кроме ассистент при старте на подъеме, здесь стандартно установлены системы контроля полосы движения, мониторинга слепых зон и предупреждения усталости водителя
Как сообщает Николаевская областная государственная администрация, закупку и передачу автомобилей организовало агентство ЮНОПС при финансовой поддержке правительства Дании.
Ключи от машин передали представителям десяти разных общин, среди которых Александровская, Березанская и Кривоозерская.
Модель знакома нашим читателям
Переданная техника– это малотоннажные грузовики Iveco Daily актуального поколения в исполнении шасси с бортовой платформой. Классический коммерческий автомобиль рамной конструкции отлично подходит для трудных ежедневных задач.
Именно эта модификация Iveco Daily 50C18H имеет полную массу 5200 кг и способна брать на борт до 2650 кг полезного груза.
Под капотом работает надежный 3-литровый турбодизель стандарта Евро-6, выдающий 176 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.
В хозяйстве любой громады таким грузовикам работа найдется круглый год. Фото: Николаевская ОГА
Двигатель работает в паре с классической 6-ступенчатой механической коробкой передач, передавая тягу на заднюю ось. Передняя подвеска здесь независимая торсионная, а сзади установлены выносливые многолистовые рессоры, что является оптимальным решением для перевозки тяжелых строительных материалов.
Кабина Active Day предлагает вполне легковой комфорт для водителя и двух пассажиров. Машины уже в базе оснащены системами курсовой стойкости ESP9, адаптивным экстренным торможением, ассистентом старта на подъеме и контролем слепых зон.
Что было известно раньше?
Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, европейские партнеры регулярно помогают обновлять автопарки украинских городов. В частности, недавно при поддержке той же Дании николаевские коммунальщики получили партию грузовиков JAC N56 с двойной кабиной.