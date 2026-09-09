Реєстрація авто в Україні: які документи потрібні та через що можуть відмовити

Головний сервісний центр МВС та Експертна служба МВС наголошують, що експертне дослідження та державна реєстрація є різними проедурам. За результатами експертного дослідження формується лише висновок. Перереєстрації авто експертне дослідження непотрібне, але за бажанням власника його можна пройти.

Які документи потрібні для реєстрації авто

Конкретний перелік документів залежить від виду реєстраційної дії, походження транспортного засобу та конкретної ситуації.

Серед документів, які можуть знадобитися:

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документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

документи, що підтверджують законність придбання, отримання або ввезення автомобіля;

іноземні реєстраційні документи — для ввезених авто;

документи, що підтверджують повноваження представника.

Якщо наданої інформації недостатньо для проведення експертного дослідження, експерт може попросити надати додаткові документи або матеріали.

Що робити, якщо дані автомобіля не збігаються з документами

Невідповідність фактичних даних автомобіля інформації в документах або державних реєстрах потребує додаткової перевірки.

Фахівці встановлюють причини розбіжностей, зокрема перевіряють, чи не було змінено, знищено або підроблено ідентифікаційні номери транспортного засобу. Також досліджуються документи на предмет можливого підроблення.

При цьому сама відсутність одного документа не означає автоматичної відмови в проведенні експертного дослідження. Важливо, чи достатньо наявних матеріалів та відомостей для обґрунтованого висновку.

Через що можуть відмовити в реєстрації авто

Сервісний центр МВС може відмовити у проведенні реєстраційної дії, якщо встановлено одну з передбачених законодавством підстав.

Зокрема, проблемою можуть стати:

перебування автомобіля в розшуку;

арешт або інше встановлене законом обмеження;

статус речового доказу у кримінальному провадженні;

знищення, зміна або підроблення ідентифікаційних номерів;

невідповідність даних автомобіля документам або державним реєстрам;

ознаки підроблення документів;

подання недостовірних документів чи відомостей;

інші визначені законодавством підстави.

Що перевірити перед купівлею вживаного авто

Потенційним покупцям радять не обмежуватися перевіркою технічного стану автомобіля. До укладення угоди варто звернути увагу на документи, ідентифікаційні номери та інформацію про транспортний засіб.

Це дозволяє виявити можливі проблеми ще до придбання машини та звернення до сервісного центру МВС для її реєстрації. Особливо важливо переконатися, що фактичні дані автомобіля відповідають документам та інформації в державних реєстрах.