Регистрация авто в Украине: какие документы нужны и почему могут отказать

Главный сервисный центр МВД и Экспертная служба МВД отмечают, что экспертное исследование и государственная регистрация являются разными проедурам. По результатам экспертного исследования формируется только заключение. Перерегистрация авто экспертное исследование не нужно, но по желанию владельца его можно пройти.

Какие документы нужны для регистрации авто

Конкретный список документов зависит от вида регистрационного действия, происхождения транспортного средства и конкретной ситуации.

Среди документов, которые могут понадобиться:

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документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

документы, подтверждающие законность приобретения, получения или ввоза автомобиля;

иностранные регистрационные документы - для ввозимых авто;

документы, подтверждающие полномочия представителя.

Если предоставленной информации недостаточно для проведения экспертного исследования, эксперт может попросить предоставить дополнительные документы или материалы.

Что делать, если данные автомобиля не совпадают с документами

Несоответствие фактических данных автомобиля информации в документах или государственных реестрах требует дополнительной проверки.

Специалисты устанавливают причины разногласий, в частности проверяют, не были ли изменены, уничтожены или подделаны идентификационные номера транспортного средства. Также исследуются документы на предмет возможного подлога.

При этом само отсутствие одного документа не означает автоматического отказа в проведении экспертного исследования. Важно, достаточно ли имеющихся материалов и сведений для обоснованного вывода.

Из-за чего могут отказать в регистрации авто

Сервисный центр МВД может отказать в проведении регистрационного действия, если установлено одно из предусмотренных законодательством оснований.

В частности, проблемой могут стать:

пребывание автомобиля в розыске;

арест или иное установленное законом ограничение;

статус вещественного доказательства в уголовном производстве;

уничтожение, изменение или подделка идентификационных номеров;

несоответствие данных автомобиля документам или государственным реестрам;

признаки подделки документов;

представление недостоверных документов или сведений;

другие определенные законодательством основания.

Что проверить перед покупкой подержанного авто

Потенциальным покупателям советуют не ограничиваться проверкой технического состояния автомобиля. До заключения сделки следует обратить внимание на документы, идентификационные номера и информацию о транспортном средстве.

Это позволяет выявить возможные проблемы еще до приобретения машины и обращения в сервисный центр МВД для ее регистрации. Особенно важно убедиться, что фактические данные автомобиля соответствуют документам и информации государственных реестрах.