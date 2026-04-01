Почему сервисные центры МВД прекращают работу при сбоях в реестрах

Сбои в реестрах
У Сервисные центры МВД объяснили, почему предоставление услуг может быть остановлено даже при наличии всех необходимых документов.
Ключевая причина - зависимость от государственных реестров, без которых ни одна операция юридически невозможна.
Без проверки услуги не будет
Все действия, связанные с транспортными средствами, сопровождаются обязательной проверкой:
- данных об авто
- информации о владельце
- действительности документов
Эта процедура предусмотрена постановлением Кабмина №1388 и является обязательной для всех без исключения. Фактически администратор не имеет права завершить операцию без подтверждения информации через электронные базы.
Что происходит при сбоях
Если хотя бы один из реестров:
- не работает
- не отображает нужные данные
- работает с ошибками
Предоставление услуги автоматически останавливается.
Даже если у заявителя есть все бумажные документы, этого недостаточно.
Проблема доверенностей
Отдельная сложность возникает при оформлении через представителя.
Если доверенность:
- не отображается в реестре
- или реестр недоступен
Подтвердить полномочия невозможно, а значит услугу не предоставляют.
Это создает дополнительные риски для тех, кто действует через третьих лиц.
Что делать водителям
Единственный вариант в таких ситуациях:
- дождаться восстановления работы реестров
- повторно обратиться в сервисный центр
Никаких альтернативных механизмов не предусмотрено.
Слабое место системы
Несмотря на формальную логику, ситуация демонстрирует системную проблему:
- полная зависимость от электронных баз
- отсутствие резервных сценариев
- невозможность обработки даже очевидных случаев
В результате даже кратковременный сбой всегда парализует работу центров.
Вывод
Цифровизация услуг имеет обратную сторону:
- система становится быстрее, но менее гибкой
- любой технический сбой блокирует процессы
- ответственность фактически перекладывается на заявителя
Для водителей это означает простую вещь, даже идеально подготовленный пакет документов не гарантирует получение услуги, если не работает хотя бы один государственный реестр.