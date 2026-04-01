Почему сервисные центры МВД прекращают работу при сбоях в реестрах

Когда "падают" украинские государственные реестры, водителям отказывают в услугах сервисных центров МВД. Такая ситуация возникает довольно часто.
Сбои в реестрах

Евгений Гудущан
1 апреля, 20:20
У Сервисные центры МВД объяснили, почему предоставление услуг может быть остановлено даже при наличии всех необходимых документов.

Ключевая причина - зависимость от государственных реестров, без которых ни одна операция юридически невозможна.

Без проверки услуги не будет

Все действия, связанные с транспортными средствами, сопровождаются обязательной проверкой:

  • данных об авто
  • информации о владельце
  • действительности документов

Эта процедура предусмотрена постановлением Кабмина №1388 и является обязательной для всех без исключения. Фактически администратор не имеет права завершить операцию без подтверждения информации через электронные базы.

Что происходит при сбоях

Если хотя бы один из реестров:

  • не работает
  • не отображает нужные данные
  • работает с ошибками

Предоставление услуги автоматически останавливается.

Даже если у заявителя есть все бумажные документы, этого недостаточно.

Проблема доверенностей

Отдельная сложность возникает при оформлении через представителя.

Если доверенность:

  • не отображается в реестре
  • или реестр недоступен

Подтвердить полномочия невозможно, а значит услугу не предоставляют.

Это создает дополнительные риски для тех, кто действует через третьих лиц.

Что делать водителям

Единственный вариант в таких ситуациях:

  • дождаться восстановления работы реестров
  • повторно обратиться в сервисный центр

Никаких альтернативных механизмов не предусмотрено.

Слабое место системы

Несмотря на формальную логику, ситуация демонстрирует системную проблему:

  • полная зависимость от электронных баз
  • отсутствие резервных сценариев
  • невозможность обработки даже очевидных случаев

В результате даже кратковременный сбой всегда парализует работу центров.

Вывод

Цифровизация услуг имеет обратную сторону:

  • система становится быстрее, но менее гибкой
  • любой технический сбой блокирует процессы
  • ответственность фактически перекладывается на заявителя

Для водителей это означает простую вещь, даже идеально подготовленный пакет документов не гарантирует получение услуги, если не работает хотя бы один государственный реестр.

