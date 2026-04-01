Чому сервісні центри МВС припиняють роботу при збоях у реєстрах

У Сервісні центри МВС пояснили, чому надання послуг може бути зупинене навіть за наявності всіх необхідних документів.

Ключова причина — залежність від державних реєстрів, без яких жодна операція юридично неможлива.

Без перевірки послуги не буде

Усі дії, пов’язані з транспортними засобами, супроводжуються обов’язковою перевіркою:

даних про авто

інформації про власника

дійсності документів

Ця процедура передбачена постановою Кабміну №1388 і є обов’язковою для всіх без винятку. Фактично адміністратор не має права завершити операцію без підтвердження інформації через електронні бази.

Що відбувається при збоях

Якщо хоча б один із реєстрів:

не працює

не відображає потрібні дані

працює з помилками

Надання послуги автоматично зупиняється.

Навіть якщо у заявника є всі паперові документи, цього недостатньо.

Проблема довіреностей

Окрема складність виникає при оформленні через представника.

Якщо довіреність:

не відображається в реєстрі

або реєстр недоступний

Підтвердити повноваження неможливо, а отже послугу не надають.

Це створює додаткові ризики для тих, хто діє через третіх осіб.

Що робити водіям

Єдиний варіант у таких ситуаціях:

дочекатися відновлення роботи реєстрів

повторно звернутися до сервісного центру

Жодних альтернативних механізмів не передбачено.

Слабке місце системи

Попри формальну логіку, ситуація демонструє системну проблему:

повна залежність від електронних баз

відсутність резервних сценаріїв

неможливість обробки навіть очевидних випадків

У результаті навіть короткочасний збій завжди паралізує роботу центрів.

Висновок

Цифровізація послуг має зворотний бік:

система стає швидшою, але менш гнучкою

будь-який технічний збій блокує процеси

відповідальність фактично перекладається на заявника

Для водіїв це означає просту річ, навіть ідеально підготовлений пакет документів не гарантує отримання послуги, якщо не працює хоча б один державний реєстр.