Чому сервісні центри МВС припиняють роботу при збоях у реєстрах

Збої у реєстрах
У Сервісні центри МВС пояснили, чому надання послуг може бути зупинене навіть за наявності всіх необхідних документів.
Ключова причина — залежність від державних реєстрів, без яких жодна операція юридично неможлива.
Без перевірки послуги не буде
Усі дії, пов’язані з транспортними засобами, супроводжуються обов’язковою перевіркою:
- даних про авто
- інформації про власника
- дійсності документів
Ця процедура передбачена постановою Кабміну №1388 і є обов’язковою для всіх без винятку. Фактично адміністратор не має права завершити операцію без підтвердження інформації через електронні бази.
Що відбувається при збоях
Якщо хоча б один із реєстрів:
- не працює
- не відображає потрібні дані
- працює з помилками
Надання послуги автоматично зупиняється.
Навіть якщо у заявника є всі паперові документи, цього недостатньо.
Проблема довіреностей
Окрема складність виникає при оформленні через представника.
Якщо довіреність:
- не відображається в реєстрі
- або реєстр недоступний
Підтвердити повноваження неможливо, а отже послугу не надають.
Це створює додаткові ризики для тих, хто діє через третіх осіб.
Що робити водіям
Єдиний варіант у таких ситуаціях:
- дочекатися відновлення роботи реєстрів
- повторно звернутися до сервісного центру
Жодних альтернативних механізмів не передбачено.
Слабке місце системи
Попри формальну логіку, ситуація демонструє системну проблему:
- повна залежність від електронних баз
- відсутність резервних сценаріїв
- неможливість обробки навіть очевидних випадків
У результаті навіть короткочасний збій завжди паралізує роботу центрів.
Висновок
Цифровізація послуг має зворотний бік:
- система стає швидшою, але менш гнучкою
- будь-який технічний збій блокує процеси
- відповідальність фактично перекладається на заявника
Для водіїв це означає просту річ, навіть ідеально підготовлений пакет документів не гарантує отримання послуги, якщо не працює хоча б один державний реєстр.