Renault 8 Gordini Concept: легендарне купе повернулося в електричному форматі

Концепт є частиною програми Renault зі створення сучасних інтерпретацій знакових моделей бренду. Renault 8 Gordini Concept покажуть публіці 24 вересня під час Renault Carwalk, а з 12 до 18 жовтня автомобіль з’явиться на стенді марки на Паризькому автосалоні.

Renault 8 Gordini перетворили на електричне купе

Оригінальний Renault 8 Gordini дебютував у 1964 році. Автомобіль мав задньомоторне компонування, задній привід і двигун потужністю 95 кінських сил. Модель вирізнялася спортивними характеристиками та вимагала від водія певних навичок керування.

Саме Renault 8 Gordini стала одним із автомобілів, які зробили спортивні характеристики доступнішими для широкої аудиторії ще до появи масового сегмента хот-хетчів. Однією з найвідоміших деталей моделі були подвійні білі смуги на кузові. Новий концепт не намагається буквально повторити оригінал. Renault створила двомісне електричне купе з низьким і широким кузовом, пропорціями сучасного спортивного автомобіля та акцентом на зовнішній вигляд.

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"З Renault 8 Gordini Concept ми хотіли викликати емоції, спираючись як на нашу спадщину, так і на сучасність, поєднавши ікони минулого та майбутнього. Ця дизайнерська вправа покликана переосмислити Renault 8 Gordini для сучасної епохи. Мета цього купе – викликати емоції та захопити уяву всіх автомобільних ентузіастів. І коли я говорю про емоції, я маю на увазі не ностальгію, а справжню пристрасть до автомобілів", – заявив Александр Мальваль, віцепрезидент Renault з дизайну.

Концепт отримав 270-сильний електромотор

Renault 8 Gordini Concept оснащений електричною силовою установкою потужністю 270 кінських сил. Renault не розкриває ємність батареї, запас ходу чи динамічні характеристики автомобіля. При цьому концепт зберігає одну з ключових особливостей оригінальної моделі – задній привід. Широка задня частина кузова також візуально нагадує про задньомоторне компонування Renault 8 Gordini.

Автомобіль має довжину 4,12 м, ширину 1,88 м та висоту лише 1,27 м. Спереду встановлені 19-дюймові колеса, а ззаду – 20-дюймові. Така комбінація разом із широкою колією формує характерну для ралійних автомобілів посадку.

Дизайн розробили всередині Renault

На відміну від концепту R17 electric restomod x Ora Ïto, новий Renault 8 Gordini Concept повністю розроблений власною командою дизайнерів Renault. Проєкт почався з внутрішнього конкурсу Renault Design. Дизайнери бренду добровільно подали понад 300 ескізів майбутньої інтерпретації Renault 8 Gordini.

Пропозиції охоплювали різні напрямки – від ретро-дизайну до футуристичних концепцій та спортивних автомобілів із сучасними пропорціями. З приблизно 300 варіантів відібрали два проєкти, які виготовили у масштабі 2:5 для подальшого порівняння. Остаточний дизайн об'єднав елементи обох концепцій.

"Ми оновили характерний стиль оригінального Renault 8, який був практично симетричним спереду та ззаду, щоб надати автомобілю динамічнішого вигляду. Плавні лінії салону, широка колія, виражені крила та колеса діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду створюють враження, ніби автомобіль буквально притискається до дороги. Рішення зробити задні колеса більшими створює візуальне відчуття руху та нагадує про заднє компонування, яке було характерною рисою оригінальної моделі", – пояснив Александр Мальваль.

Renault використала стиль café racer

Під час створення концепту дизайнери Renault орієнтувалися на напрям café racer, який виник у світі кастомних мотоциклів. Його характерною рисою є відмова від зайвих декоративних елементів та акцент на конструкції й матеріалах. Цей підхід використали й для Renault 8 Gordini Concept.

Наприклад, традиційний хромований молдинг інтегрований безпосередньо в кузов і став частиною характерної лінії профілю. Дизайнери також мінімізували кількість стиків кузовних панелей. Передня частина не має традиційного стику капота, а сама передня панель може зніматися цілком, подібно до конструкцій деяких гоночних автомобілів.

Одним із головних візуальних елементів Renault 8 Gordini Concept стали шість круглих фар. Вони переосмислюють оптику оригінальної моделі та її ралійних версій. Передні фари мають тривимірну конструкцію та інтегровані в кузов. Задні ліхтарі, навпаки, максимально втоплені в кузов і майже непомітні у вимкненому стані.

"Renault 8 Gordini Concept переосмислює оригінальні фари та інші характерні елементи в графічному стилі. Спереду шість круглих 3D-фар інтегровані в кузов, а ззаду ліхтарі повністю врівень із поверхнею. Настільки, що у вимкненому стані їх майже не видно. Це підсилює характерний образ автомобіля", – зазначив Александр Мальваль.

Подвійна біла смуга Gordini також отримала нове трактування. Якщо в оригінальній моделі вона була декоративним елементом, то в концепті стала частиною загальної структури дизайну. Її продовження можна побачити навіть у салоні, де смуга проходить верхньою частиною передньої панелі та змінює колір із білого на синій.

У салоні використали алюміній та алькантару

Інтер'єр Renault 8 Gordini Concept також переосмислює рішення оригінальної моделі. Передня панель має горизонтальну архітектуру з матового алюмінію, на якій розміщені круглі цифрові дисплеї. Їхні товсті рамки перегукуються з дизайном передніх фар.

Замість великої кількості пластикових деталей використано матовий алюміній та алькантара. Центральним елементом панелі став червоний акцент на кнопці секундоміра. Двомісний салон отримав спортивні ковшоподібні сидіння. Центральні частини подушок та спинок виконані з синього вельвету, тоді як решта сидінь оздоблена чорною алькантарою.

"Ми черпали натхнення з оригінальної панелі приладів Renault 8, взявши її знакові елементи та переосмисливши їх для сучасності. Традиційну металеву панель із круглими приладами ми розташували горизонтально, щоб вона стала основою для серії ідеально вирівняних круглих екранів. У результаті дизайн став сучаснішим та елегантнішим, водночас зберігши зв'язок із минулим", – розповів Стефан Майоре, директор Renault з дизайну інтер'єру.

Renault 8 Gordini Concept залишиться концептом