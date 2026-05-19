Renault готує новий Niagara – рамний пікап для Латинської Америки

Як зазначає Renault Group, серійне виробництво Renault Niagara буде налагоджене на потужностях заводу в місті Кордова, що в Аргентині. Віцепрезидент підрозділу легкого комерційного транспорту бренду Ян Птачек зазначив, що цей автомобіль консолідує лінійку марки в латиноамериканських країнах і завдяки своїй універсальності, місткості та виразному стилю зможе задовольнити потреби найвимогливіших клієнтів.

Читайте також: "Назад у 60-ті": Renault 4 E-Tech отримав версію з брезентовим дахом

Походження назви та філософія моделі

Зовнішній вигляд та архітектура автомобіля натхненні концепт-каром Renault Niagara Concept, який компанія вперше продемонструвала у 2023 році. Виробник позиціонує пікап як міцний, витривалий та технологічний транспортний засіб, який однаково добре підходить як для щоденних робочих завдань, так і для тривалих подорожей бездоріжжям.

Керівниця відділу стратегії найменувань глобального маркетингового підрозділу Renault Сільвія Дос Сантос детально пояснила вибір імені для майбутнього флагмана лінійки пікапів. За її словами, назва має корінне американське походження та асоціюється з громовим гуркотом води й безмежністю дикої природи.

Вона транслює ідею величі, первісної сили та стійкості перед стихіями, водночас виступаючи запрошенням до подорожей та дослідження нових локацій. Очікується, що повні технічні специфікації, моторну гаму, типи приводу та цінові комплектації для різних країн Латинської Америки автовиробник розкриє безпосередньо під час масштабної презентації у вересні. Старт продажів у регіоні запланований на кінець 2026 року.

Світова стратегія Renault

Латинська Америка залишається одним із ключових та найбільш високомаржинальних ринків для Renault. Новий пікап покликаний посилити позиції марки в сегменті комерційного та сімейного транспорту, де бренд нещодавно успішно запустив такі моделі, як Renault Boreal та Renault Kardian. Цікаво те, що Kardian офіційно продається і в нашій країні.