Renault готовит новый Niagara – рамный пикап для Латинской Америки

Как отмечает Renault Group, серийное производство Renault Niagara будет налажено на мощностях завода в городе Кордова, что в Аргентине. Вице-президент подразделения легкого коммерческого транспорта бренда Ян Птачек отметил, что этот автомобиль консолидирует линейку марки в латиноамериканских странах и благодаря своей универсальности, вместительности и выразительному стилю сможет удовлетворить потребности самых требовательных клиентов.

Читайте также: "Назад в 60-е": Renault 4 E-Tech получил версию с брезентовой крышей

Происхождение названия и философия модели

Внешний вид и архитектура автомобиля вдохновлены концепт-каром Renault Niagara Concept, который компания впервые продемонстрировала в 2023 году. Производитель позиционирует пикап как прочное, выносливое и технологичное транспортное средство, которое одинаково хорошо подходит как для ежедневных рабочих задач, так и для длительных путешествий по бездорожью.

Руководитель отдела стратегии наименований глобального маркетингового подразделения Renault Сильвия Дос Сантос подробно объяснила выбор имени для будущего флагмана линейки пикапов. По ее словам, название имеет коренное американское происхождение и ассоциируется с громовым грохотом воды и безграничностью дикой природы.

Оно транслирует идею величия, первобытной силы и устойчивости перед стихиями, одновременно выступая приглашением к путешествиям и исследованию новых локаций. Ожидается, что полные технические спецификации, моторную гамму, типы привода и ценовые комплектации для разных стран Латинской Америки автопроизводитель раскроет непосредственно во время масштабной презентации в сентябре. Старт продаж в регионе запланирован на конец 2026 года.

Мировая стратегия Renault по всему миру

Латинская Америка остается одним из ключевых и наиболее высокомаржинальных рынков для Renault. Новый пикап призван усилить позиции марки в сегменте коммерческого и семейного транспорта, где бренд недавно успешно запустил такие модели, как Renault Boreal и Renault Kardian. Интересно то, что Kardian официально продается и в нашей стране.