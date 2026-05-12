"Назад в 60-е": Renault 4 E-Tech получил версию с брезентовой крышей

Главной особенностью Renault 4 E-Tech Plein Sud стала брезентовая крыша размером 800 на 920 мм, отмечает Auto24. В отличие от своего исторического предшественника, где крыша складывалась вручную, современная версия оснащена электроприводом. Механизм работает в несколько этапов, позволяя регулировать уровень открытости пространства.

Компания Renault отмечает, что пока это единственный полностью электрический внедорожник B-сегмента, который предлагает подобную конфигурацию. Управлять крышей можно не только с помощью кнопок, но и голосовыми командами через фирменного ассистента Reno.

Технические характеристики и эффективность

Несмотря на наличие мягкого верха, техническая составляющая автомобиля осталась идентичной стандартному Renault 4 E-Tech. Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 147 л.с. (110 кВт) и аккумуляторной батареей емкостью 52 кВт-ч. Запас хода по циклу WLTP составляет до 389 км, что всего на 11 км меньше, чем у версии с фиксированной металлической крышей. Это свидетельствует о том, что инженерам удалось сохранить высокую аэродинамическую эффективность модели.

Стоимость и обновление безопасности

Версия Plein Sud предлагается для средней комплектации Techno+ и топовой Iconic+. Стоимость опции складной крыши составляет дополнительные 1500 фунтов стерлингов ($2040) к базовой цене модели. В Великобритании цены на новинку стартуют от 27 445 фунтов стерлингов, а во Франции – от 31 110 евро.

Вместе с запуском новой модификации, Renault обновила системы безопасности всей линейки R4 E-Tech в соответствии с последними европейскими стандартами. Автомобили получили систему мониторинга усталости водителя и функцию усовершенствованного экстренного торможения, которая способна самостоятельно остановить транспортное средство в случае потери водителем реакции. Прием заказов для широкой общественности начнется 14 мая, тогда как владельцы приоритетных ваучеров R Pass уже получили доступ к бронированию.

Напомним, что Renault 4 E-Tech признан лучшим авто Восточной Европы по версии жюри Autobest 2026, состоящее из автомобильных журналистов 33 разных стран. Также французский автопроизводитель представил специальную версию модели под названием Roland-Garros, посвященную одноименному теннисному турниру.