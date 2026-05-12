"Назад у 60-ті": Renault 4 E-Tech отримав версію з брезентовим дахом

Головною особливістю Renault 4 E-Tech Plein Sud став брезентовий дах розміром 800 на 920 мм, зазначає Auto24. На відміну від свого історичного попередника, де дах складався вручну, сучасна версія оснащена електроприводом. Механізм працює в кілька етапів, дозволяючи регулювати рівень відкритості простору.

Компанія Renault наголошує, що наразі це єдиний повністю електричний позашляховик B-сегмента, який пропонує подібну конфігурацію. Керувати дахом можна не лише за допомогою кнопок, а й голосовими командами через фірмового асистента Reno.

Технічні характеристики та ефективність

Попри наявність м’якого верху, технічна складова автомобіля залишилася ідентичною стандартному Renault 4 E-Tech. Кросовер оснащений електродвигуном потужністю 147 к.с. (110 кВт) та акумуляторною батареєю ємністю 52 кВт-год. Запас ходу за циклом WLTP становить до 389 км, що лише на 11 км менше, ніж у версії з фіксованим металевим дахом. Це свідчить про те, що інженерам вдалося зберегти високу аеродинамічну ефективність моделі.

Вартість та оновлення безпеки

Версія Plein Sud пропонується для середньої комплектації Techno+ та топової Iconic+. Вартість опції складаного даху становить додаткові 1500 фунтів стерлінгів ($2040) до базової ціни моделі. У Великій Британії ціни на новинку стартують від 27 445 фунтів стерлінгів, а у Франції – від 31 110 євро.

Разом із запуском нової модифікації, Renault оновила системи безпеки всієї лінійки R4 E-Tech відповідно до останніх європейських стандартів. Автомобілі отримали систему моніторингу втоми водія та функцію вдосконаленого екстреного гальмування, яка здатна самостійно зупинити транспортний засіб у разі втрати водієм реакції. Прийом замовлень для широкого загалу розпочнеться 14 травня, тоді як власники пріоритетних ваучерів R Pass вже отримали доступ до бронювання.

Нагадаємо, що Renault 4 E-Tech визнано кращим авто Східної Європи за версією журі Autobest 2026, що складалось з автомобільних журналістів 33 різних країн. Також французький автовиробник представив спеціальну версію моделі під назвою Roland-Garros, присвячену однойменному тенісному турніру.