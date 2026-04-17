Чому салон електричного Renault 4 повністю заповнили тенісними мʼячами

Електричний кросовер у версії Plein Sud отримав зсувний тканинний дах чорного кольору, розміром 92 на 80 сантиметрів. Кузов автомобіля пофарбований у колір Glacier White, який контрастує з чорними стійками та хромованими елементами, зазначає автовиробник.

Особливу увагу привертають 18-дюймові легкосплавні диски з унікальним матовим лаком та декоративними вставками кольору Terracotta Brown, що відсилають до ґрунтових кортів турніру. Інтер'єр автомобіля також вражає і виконаний із використанням перероблених матеріалів сірого кольору з графічним плетінням, що нагадує сучасний спортивний одяг.

На підголівниках передніх сидінь нанесено тиснення з логотипом Roland-Garros, а центральна консоль оснащена бездротовою зарядкою такого ж теракотового відтінку, що й на дисках. Головною деталлю салону став кастомний селектор трансмісії e-pop, форма якого натхненна руків’ям тенісної ракетки.

Електричний флот та автономні технології

У межах партнерства з тенісним турніром Renault надасть парк зі 188 електрифікованих автомобілів. Його основу складуть кросовери Scenic E-Tech та гібридні Rafale потужністю 300 кінських сил. Також курсуватимуть два повністю автономні електричні шатли, розроблені спільно з компанією WeRide.

Окрім головного шоу-кара, на стенді бренду покажуть серійні новинки: доступний електромобіль Twingo E-Tech ціною від 13 750 євро та спеціальну серію Renault 5 Roland-Garros. Останній оснащений батареєю ємністю 52 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 410 кілометрів за циклом WLTP.