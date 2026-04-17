Зачем салон электрического Renault 4 доверху заполнили теннисными мячами

Электрический кроссовер в версии Plein Sud получил сдвижную тканевую крышу черного цвета, размером 92 на 80 сантиметров. Кузов автомобиля окрашен в цвет Glacier White, который контрастирует с черными стойками и хромированными элементами, отмечает автопроизводитель.

Особое внимание привлекают 18-дюймовые легкосплавные диски с уникальным матовым лаком и декоративными вставками цвета Terracotta Brown, отсылающие к грунтовым кортам турнира. Интерьер автомобиля также впечатляет и выполнен с использованием переработанных материалов серого цвета с графическим плетением, напоминающим современную спортивную одежду.

На подголовниках передних сидений нанесено тиснение с логотипом Roland-Garros, а центральная консоль оснащена беспроводной зарядкой такого же терракотового оттенка, что и на дисках. Главной деталью салона стал кастомный селектор трансмиссии e-pop, форма которого вдохновлена рукояткой теннисной ракетки.

Электрический флот и автономные технологии

В рамках партнерства с теннисным турниром Renault предоставит парк из 188 электрифицированных автомобилей. Его основу составят кроссоверы Scenic E-Tech и гибридные Rafale мощностью 300 лошадиных сил. Также будут курсировать два полностью автономные электрические шаттлы, разработанные совместно с компанией WeRide.

Кроме главного шоу-кара, на стенде бренда покажут серийные новинки: доступный электромобиль Twingo E-Tech ценой от 13 750 евро и специальную серию Renault 5 Roland-Garros. Последний оснащен батареей емкостью 52 кВт-ч, что обеспечивает запас хода до 410 километров по циклу WLTP.