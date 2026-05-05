Renault Clio отримав версію з заводським ГБО за 20 тисяч євро

Новий двигун Eco-G 120 став значним кроком вперед порівняно з попередньою версією потужністю 100 кінських сил, зазначає Renault. Потужність агрегату зросла на 20 к.с., а максимальний крутний момент тепер становить 200 Нм (на 30 Нм більше).

Окрім покращення динамічних характеристик, виробник суттєво збільшив запас ходу: об’єм бака для газу зріс з 40 до 50 літрів, тоді як бензиновий бак вміщує 39 літрів пального. Загальний запас ходу автомобіля на двох видах палива досягає вражаючих 1450 км.

Економічність та комфорт із коробкою EDC

Використання автоматичної коробки передач із подвійним зчепленням (EDC) дозволяє перемикати швидкості миттєво та без втрати крутного моменту. Для водіїв, які надають перевагу повному контролю, передбачені підкермові пелюстки для ручного керування.

Економічні показники нової версії Clio роблять її однією з найпривабливіших пропозицій у сегменті. Renault декларує витрату пального від 6,5 л/100 км у режимі LPG та 5,4 л/100 км на бензині, а викиди CO₂ становлять лише 105 г/км при роботі на газі. Крім того, використання газу дозволяє суттєво економити, оскільки середня ціна літра в Європі становить близько 1 євро..

Позиціонування та ціни

Цікаво, що Renault пропонує нову версію Evolution Eco-G 120 EDC за тією ж ціною, що й аналогічну бензинову модифікацію потужністю 115 к.с. – від 21 900 євро. Прийом замовлень на новинку відкривається вже 5 травня 2026 року, а перші поставки клієнтам заплановані на літо.

Нагадаємо, що окрім двопаливної версії, в лінійці Clio залишаються доступними бензиновий двигун TCe 115 (від 19 900 євро) та повноцінний гібрид E-Tech потужністю 160 к.с. (від 24 600 євро). Крім того, модель вже стала бестелером в Європі.