Renault Scenic E-Tech готують до фейсліфтингу: шпигунські фото

Хоча прототип щільно вкритий камуфляжною плівкою, основні напрямки оновлення вже зрозумілі, зазначає Carscoops. Дизайнери Renault зосередилися на зміні передньої частини автомобіля. Очікується, що фари стануть витонченішими, а вертикальні світлодіодні денні ходові вогні під ними отримають новий графічний малюнок, схожий на той, що є на оновленому Megane E-Tech.

Зміни також торкнуться переднього бампера та решітки радіатора, хоча загальні пропорції кузова залишаться незмінними. Бічна частина зберегла характерні висувні дверні ручки та гострі контури задніх стійок. Корми кросовера також очікує апгрейд: задні ліхтарі отримають нову світлодіодну структуру, хоча їхня форма, ймовірно, залишиться впізнаваною.

Технічна начинка: чи чекати на нові батареї?

Поточний Renault Scenic E-Tech побудований на архітектурі AmpR Medium, яку він розділяє з японськими побратимами Nissan Ariya та Nissan Leaf. Наразі покупцям доступні дві конфігурації:

Базова версія з двигуном потужністю 125 кВт (170 к.с.) та батареєю на 60 кВт-год, що забезпечує запас ходу близько 420 км.

Топова версія на 160 кВт (218 к.с.) з акумулятором ємністю 87 кВт-год, що дозволяє проїжджати понад 610 км на одному заряді.

Найцікавіша інтрига оновлення полягає у зміні постачальника елементів живлення. За аналогією з Megane E-Tech, новий Scenic може перейти з акумуляторів виробництва LG на продукцію компанії AESC. Це може не лише оптимізувати вартість виробництва, а й покращити швидкість зарядки та термічну стабільність батарей.

Коли чекати на ринку?

Очікується, що оновлений електричний кросовер надійде у продаж у першій половині 2027 року. Оскільки поточні характеристики моделі залишаються вельми конкурентоспроможними, кардинального зростання потужності не прогнозується, проте французи напевно покращать програмне забезпечення та матеріали обробки салону.

