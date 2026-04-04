Хто став "Автомобілем року в Україні 2026": вибір очевидний

25-та церемонія вибору “Автомобіля року в Україні” 2026 відбулася 3 квітня у Києві. На церемонії були озвучені переможці в класах та головний переможець – Авто року 2026 в Україні.

Трансляції церемонії відбувалася в прямому ефірі на YouTube та на Першому автомобільному телеканалі.

Головну номінацію “Автомобіль року в Україні” здобув Renault Duster, який вибрали два журі – громадське та експертне, за сумою голосів. Також в суперфінал увійшли Peugeot 3008 та Subaru Forester.

За весь час продажів Renault Duster в Україні його придбали у кількості 55 тисяч. І зараз він залишається одним з найпопулярніших серед нових авто, – говорить маркетинг-директор Renault в Україні Оксана Борейко.

Окрім головної номінації, на церемонії оголосили переможців у класах.

Легковий авто року – CUPRA Leon

Легковий авто бізнес сегмента – Audi А6

Міський кросовер – Citroen C4

Компактний кросовер – CUPRA Formentor

Середньорозмірний кросовер – Audi Q5

Кросовер SUV – Volvo XC90

Позашляховик – Mercedes-Benz G 580 EQ

Легковий електромобіль – Audi А6 e-tron

Електро кросовер – Skoda Enyaq

Електричний SUV – BMW iX

Гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid

Гібридний SUV – Hyundai Palisade PHEV

Авто преміум cегменту – Mercedes-Benz G 580 EQ

Спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S

Сімейний вен – Volkswagen Caravelle

Пікап – Peugeot Landtrak

Авто для комерції – Peugeot Boxer

Співвідношення ціна / якість – Kia Sportage

Дизайн – DS #4

Прорив року – Chery (гібридні технології)

Авто Року – Renault Duster

