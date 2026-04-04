Хто став "Автомобілем року в Україні 2026": вибір очевидний

25-та церемонія вибору “Автомобіля року в Україні” 2026 відбулася 3 квітня у Києві. На церемонії були озвучені переможці в класах та головний переможець – Авто року 2026 в Україні.
Трансляції церемонії відбувалася в прямому ефірі на YouTube та на Першому автомобільному телеканалі.
Головну номінацію “Автомобіль року в Україні” здобув Renault Duster, який вибрали два журі – громадське та експертне, за сумою голосів. Також в суперфінал увійшли Peugeot 3008 та Subaru Forester.
За весь час продажів Renault Duster в Україні його придбали у кількості 55 тисяч. І зараз він залишається одним з найпопулярніших серед нових авто, – говорить маркетинг-директор Renault в Україні Оксана Борейко.
Окрім головної номінації, на церемонії оголосили переможців у класах.
Легковий авто року – CUPRA Leon
Легковий авто бізнес сегмента – Audi А6
Міський кросовер – Citroen C4
Компактний кросовер – CUPRA Formentor
Середньорозмірний кросовер – Audi Q5
Кросовер SUV – Volvo XC90
Позашляховик – Mercedes-Benz G 580 EQ
Легковий електромобіль – Audi А6 e-tron
Електро кросовер – Skoda Enyaq
Електричний SUV – BMW iX
Гібридний кросовер – Peugeot 3008 Hybrid
Гібридний SUV – Hyundai Palisade PHEV
Авто преміум cегменту – Mercedes-Benz G 580 EQ
Спортивний автомобіль – Porsche 911 Turbo S
Сімейний вен – Volkswagen Caravelle
Пікап – Peugeot Landtrak
Авто для комерції – Peugeot Boxer
Співвідношення ціна / якість – Kia Sportage
Дизайн – DS #4
Прорив року – Chery (гібридні технології)
Авто Року – Renault Duster
