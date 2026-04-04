Кто стал "Автомобилем года в Украине 2026": выбор очевиден

25-я церемония выбора “Автомобиля года в Украине” 2026 состоялась 3 апреля в Киеве. На церемонии были озвучены победители в классах и главный победитель – Авто года 2026 в Украине.

Трансляции церемонии происходила в прямом эфире на YouTube и на Первом автомобильном телеканале.

Главную номинацию “Автомобиль года в Украине” получил Renault Duster, который выбрали два жюри – общественное и экспертное, по сумме голосов. Также в суперфинал вошли Peugeot 3008 и Subaru Forester.

За все время продаж Renault Duster в Украине его приобрели в количестве 55 тысяч. И сейчас он остается одним из самых популярных среди новых авто, – говорит маркетинг-директор Renault в Украине Оксана Борейко.

Кроме главной номинации, на церемонии объявили победителей в классах.

Легковой автомобиль года – CUPRA Leon

Легковой авто бизнес сегмента – Audi А6

Городской кроссовер – Citroen C4

Компактный кроссовер – CUPRA Formentor

Среднеразмерный кроссовер – Audi Q5

Кроссовер SUV – Volvo XC90

Внедорожник – Mercedes-Benz G 580 EQ

Легковой электромобиль – Audi А6 e-tron

Электро кроссовер – Skoda Enyaq

Электрический SUV – BMW iX

Гибридный кроссовер – Peugeot 3008 Hybrid

Гибридный SUV – Hyundai Palisade PHEV

Авто премиум сегмента – Mercedes-Benz G 580 EQ

Спортивный автомобиль – Porsche 911 Turbo S

Семейный вен – Volkswagen Caravelle

Пикап – Peugeot Landtrak

Авто для коммерции – Peugeot Boxer

Соотношение цена/качество – Kia Sportage

Дизайн – DS #4

Прорыв года – Chery (гибридные технологии)

