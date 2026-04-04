Кто стал "Автомобилем года в Украине 2026": выбор очевиден

25-я церемония выбора “Автомобиля года в Украине” 2026 состоялась 3 апреля в Киеве. На церемонии были озвучены победители в классах и главный победитель – Авто года 2026 в Украине.
Трансляции церемонии происходила в прямом эфире на YouTube и на Первом автомобильном телеканале.
Также в тему Названы лучшие автомобили по версии World Car Awards 2026: электромобили полностью доминируют
Главную номинацию “Автомобиль года в Украине” получил Renault Duster, который выбрали два жюри – общественное и экспертное, по сумме голосов. Также в суперфинал вошли Peugeot 3008 и Subaru Forester.
За все время продаж Renault Duster в Украине его приобрели в количестве 55 тысяч. И сейчас он остается одним из самых популярных среди новых авто, – говорит маркетинг-директор Renault в Украине Оксана Борейко.
Кроме главной номинации, на церемонии объявили победителей в классах.
Легковой автомобиль года – CUPRA Leon
Легковой авто бизнес сегмента – Audi А6
Городской кроссовер – Citroen C4
Компактный кроссовер – CUPRA Formentor
Среднеразмерный кроссовер – Audi Q5
Кроссовер SUV – Volvo XC90
Внедорожник – Mercedes-Benz G 580 EQ
Легковой электромобиль – Audi А6 e-tron
Электро кроссовер – Skoda Enyaq
Электрический SUV – BMW iX
Гибридный кроссовер – Peugeot 3008 Hybrid
Гибридный SUV – Hyundai Palisade PHEV
Авто премиум сегмента – Mercedes-Benz G 580 EQ
Спортивный автомобиль – Porsche 911 Turbo S
Семейный вен – Volkswagen Caravelle
Пикап – Peugeot Landtrak
Авто для коммерции – Peugeot Boxer
Соотношение цена/качество – Kia Sportage
Дизайн – DS #4
Прорыв года – Chery (гибридные технологии)
