Renault Scenic E-Tech готовят к фейслифтингу: шпионские фото

Прошло чуть больше двух лет с момента громкой премьеры полностью электрического Renault Scenic, а французский бренд уже тестирует обновленную версию своего семейного кроссовера. Шпионские снимки закамуфлированного прототипа, замеченного на улицах Европы, намекают на то, что Renault решила провести плановую модернизацию модели, чтобы сохранить ее актуальность в стремительно развивающемся сегменте.
Обновленный Renault Scenic E-Tech 2027: первые фото и изменения

ФОТО: Carscoops|

Renault Scenic E-Tech

Данила Северенчук
29 апреля, 18:40
logo0
Хотя прототип плотно покрыт камуфляжной пленкой, основные направления обновления уже понятны, отмечает Carscoops. Дизайнеры Renault сосредоточились на переработке передней части автомобиля. Ожидается, что фары станут изящнее, а вертикальные светодиодные дневные ходовые огни под ними получат новый графический рисунок, похожий на тот, что есть на обновленном Megane E-Tech.

Изменения также коснутся переднего бампера и решётки радиатора, хотя общие пропорции кузова останутся неизменными. Боковая часть сохранила характерные выдвижные дверные ручки и острые контуры задних стоек. Корму кроссовера также ожидает апгрейд: задние фонари получат новую светодиодную структуру, хотя их форма, вероятно, останется узнаваемой.

Техническая начинка: ждать ли новых батарей?

Текущий Renault Scenic E-Tech построен на архитектуре AmpR Medium, которую он разделяет с японскими собратьями Nissan Ariya и Nissan Leaf. Сейчас покупателям доступны две конфигурации:

  • Базовая версия с двигателем мощностью 125 кВт (170 л.с.) и батареей на 60 кВт-ч, что обеспечивает запас хода около 420 км.
  • Топовая версия на 160 кВт (218 л.с.) с аккумулятором емкостью 87 кВт-ч, что позволяет проезжать более 610 км на одном заряде.

Самая интересная интрига обновления заключается в смене поставщика элементов питания. По аналогии с Megane E-Tech, новый Scenic может перейти с аккумуляторов производства LG на продукцию компании AESC. Это может не только оптимизировать стоимость производства, но и улучшить скорость зарядки и термическую стабильность батарей.

Когда ждать на рынке?

Ожидается, что обновленный электрический кроссовер поступит в продажу в первой половине 2027 года. Поскольку текущие характеристики модели остаются весьма конкурентоспособными, кардинального роста мощности не прогнозируется, однако французы наверняка улучшат программное обеспечение и материалы отделки салона.

