Renault Scenic E-Tech готовят к фейслифтингу: шпионские фото

Хотя прототип плотно покрыт камуфляжной пленкой, основные направления обновления уже понятны, отмечает Carscoops. Дизайнеры Renault сосредоточились на переработке передней части автомобиля. Ожидается, что фары станут изящнее, а вертикальные светодиодные дневные ходовые огни под ними получат новый графический рисунок, похожий на тот, что есть на обновленном Megane E-Tech.

Изменения также коснутся переднего бампера и решётки радиатора, хотя общие пропорции кузова останутся неизменными. Боковая часть сохранила характерные выдвижные дверные ручки и острые контуры задних стоек. Корму кроссовера также ожидает апгрейд: задние фонари получат новую светодиодную структуру, хотя их форма, вероятно, останется узнаваемой.

Техническая начинка: ждать ли новых батарей?

Текущий Renault Scenic E-Tech построен на архитектуре AmpR Medium, которую он разделяет с японскими собратьями Nissan Ariya и Nissan Leaf. Сейчас покупателям доступны две конфигурации:

Базовая версия с двигателем мощностью 125 кВт (170 л.с.) и батареей на 60 кВт-ч, что обеспечивает запас хода около 420 км.

Топовая версия на 160 кВт (218 л.с.) с аккумулятором емкостью 87 кВт-ч, что позволяет проезжать более 610 км на одном заряде.

Самая интересная интрига обновления заключается в смене поставщика элементов питания. По аналогии с Megane E-Tech, новый Scenic может перейти с аккумуляторов производства LG на продукцию компании AESC. Это может не только оптимизировать стоимость производства, но и улучшить скорость зарядки и термическую стабильность батарей.

Когда ждать на рынке?

Ожидается, что обновленный электрический кроссовер поступит в продажу в первой половине 2027 года. Поскольку текущие характеристики модели остаются весьма конкурентоспособными, кардинального роста мощности не прогнозируется, однако французы наверняка улучшат программное обеспечение и материалы отделки салона.

Последние новости бренда Renault: