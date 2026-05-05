Renault Clio получил версию с заводским ГБО за 20 тысяч евро

Новый двигатель Eco-G 120 стал значительным шагом вперед по сравнению с предыдущей версией мощностью 100 лошадиных сил, отмечает Renault. Мощность агрегата выросла на 20 л.с., а максимальный крутящий момент теперь составляет 200 Нм (на 30 Нм больше).

Читайте также: Renault Scenic E-Tech готовят к фейслифтингу: шпионские фото

Кроме улучшения динамических характеристик, производитель существенно увеличил запас хода: объем бака для газа вырос с 40 до 50 литров, тогда как бензиновый бак вмещает 39 литров топлива. Общий запас хода автомобиля на двух видах топлива достигает впечатляющих 1450 км.

Экономичность и комфорт с коробкой EDC

Использование автоматической коробки передач с двойным сцеплением (EDC) позволяет переключать скорости мгновенно и без потери крутящего момента. Для водителей, которые предпочитают полный контроль, предусмотрены подрулевые лепестки для ручного управления.

Экономические показатели новой версии Clio делают ее одним из самых привлекательных предложений в сегменте. Renault декларирует расход топлива от 6,5 л/100 км в режиме LPG и 5,4 л/100 км на бензине, а выбросы CO₂ составляют всего 105 г/км при работе на газе. Кроме того, использование газа позволяет существенно экономить, поскольку средняя цена литра в Европе составляет около 1 евро.

Позиционирование и цены

Интересно, что Renault предлагает новую версию Evolution Eco-G 120 EDC по той же цене, что и аналогичную бензиновую модификацию мощностью 115 л.с. – от 21 900 евро. Прием заказов на новинку открывается уже 5 мая 2026 года, а первые поставки клиентам запланированы на лето.

Напомним, что кроме двухтопливной версии, в линейке Clio остаются доступными бензиновый двигатель TCe 115 (от 19 900 евро) и полноценный гибрид E-Tech мощностью 160 л.с. (от 24 600 евро). Кроме того, модель уже стала бестселлером в Европе.