Renault показав електричний фургон майбутнього Trafic Van: він сам прогнозуватиме поломки

Про новий фургон Renault оголосила на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері. Компанія називає його першим представником нової генерації комерційних автомобілів і частиною плану, в рамках якого до 2028 року Renault представить п'ять нових LCV.

Renault продовжує електрифікувати фургони

Trafic залишається однією з ключових моделей Renault у сегменті середніх фургонів. З 1980 року продано понад 2,8 мільйона таких автомобілів, а новий Trafic Van E-Tech electric має перевести модель на принципово інший рівень.

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Це не перша електрична версія Trafic. Раніше Auto24 розповідав про Renault Trafic E-Tech electric, який став першим кроком марки до електрифікації популярного фургона.

Тепер Renault фактично починає новий етап. Новинку розробляють і виробляють у Франції на заводі в Сандувілі. Спочатку на ринок вийде класичний фургон, а у 2027 році до нього приєднаються версії з шасі-кабіною та подвійною кабіною.

В Україні Trafic також добре відомий бізнесу. Раніше Auto24 розповідав, як українські компанії масово купують нові та вживані фургони, а ринок LCV встановлює рекорди.

470 кілометрів без зарядки

Новий Trafic побудований на спеціальній електричній платформі RGEV. Вона отримала 800-вольтову електричну систему, яка дозволяє значно скоротити час заряджання.

Renault заявляє про запас ходу понад 470 км за циклом WLTP, хоча остаточна сертифікація показника ще не завершена. У міському режимі фургон зможе проїжджати майже 690 км, чого, за розрахунками виробника, достатньо приблизно на п'ять робочих днів без заряджання.

Особливо цікаво виглядає швидка зарядка. За 20 хвилин Trafic Van E-Tech electric може отримати запас ходу до 280 км. У міському циклі за цей самий час можна поповнити запас приблизно на 380 км.

Для комерційного автомобіля це важливіше, ніж просто красива цифра в характеристиках. Фургон не повинен стояти кілька годин біля зарядної станції посеред робочого дня, адже кожна така зупинка безпосередньо впливає на заробіток перевізника.

У Renault вже готували нову електричну платформу

Новий Trafic не виник на порожньому місці. Ще раніше Auto24 розбирав нове сімейство електричних Trafic, Goelette та Estafette, для якого Renault заявляла 800-вольтову архітектуру та швидку зарядку.

Тепер ці технології отримує серійний Trafic Van E-Tech electric. При цьому Renault не стала перетворювати фургон просто на великий електромобіль. Він зберіг основні характеристики, за які покупці обирають LCV.

Фургон може перевозити до 1,3 тонни вантажу, буксирувати причіп масою до 2 тонн і має вантажний об'єм до 5,8 кубометра. У кузові достатньо місця для трьох європалет, а висота завантаження становить 53 сантиметри.

Електрика має зменшити витрати бізнесу

Renault стверджує, що загальна вартість володіння новим електричним Trafic буде до 10% нижчою, ніж у аналогічного фургона з двигуном внутрішнього згоряння.

Для комерційного транспорту це може бути важливішим за саму ціну автомобіля. Перевізники рахують не тільки вартість придбання, а й витрати на енергію, обслуговування та простої.

Електрична силова установка в цьому випадку поєднується з великою батареєю та швидкою зарядкою, тому Renault намагається зробити електричний Trafic не просто екологічнішою альтернативою дизелю, а вигіднішим робочим інструментом.

Trafic навчили оновлюватися як смартфон

Одна з головних новацій нового Trafic ховається не під капотом, а в електроніці. Renault називає машину Software-Defined Van, тобто "фургоном, визначеним програмним забезпеченням". Це перший автомобіль Renault Group і перший LCV у Європі з такою архітектурою.

Замість 80 окремих електронних блоків керування тут використовуються лише два потужні комп'ютери. Вони працюють на операційній системі CAR OS на базі Android, розробленій у партнерстві з Google.

Ідея полягає в тому, що автомобіль зможе отримувати нові функції та оновлення протягом усього терміну служби. Фактично Renault хоче, щоб комерційний автомобіль старів не так швидко, як традиційний фургон.

Це також відкриває можливість персоналізувати машину під конкретний бізнес. Програмні функції можуть змінювати налаштування енерговитрат, режимів руху або систем безпеки.

У Renault вже є ціла електрична лінійка LCV

Trafic не єдиний комерційний Renault, який отримав електричну силову установку. Раніше Auto24 розповідав про електричні Renault Kangoo Van та Master.

Тепер до них приєднується новий Trafic, причому саме він має стати одним із найбільш технологічних електричних фургонів Renault.

Компанія фактично будує цілу екосистему для бізнесу, де електрифікація поєднується з цифровими сервісами, переобладнанням і контролем автопарку.

Маневреність як у легкового автомобіля

Попри свої розміри, новий електричний Trafic повинен залишатися зручним для роботи в місті.

Радіус розвороту становить 10,3 метра, а висота автомобіля - лише 1,89 метра. Renault наголошує, що це дозволить заїжджати на більшість стандартних підземних паркінгів.

Виробник також встановив багатоважільну задню підвіску. У поєднанні з тихою роботою електромотора та ергономічним робочим місцем це має зробити новий Trafic ближчим до легкового автомобіля за комфортом.

Для кур'єра, сервісного працівника чи водія, який проводить за кермом по вісім-десять годин на день, це далеко не дрібниця.

З фургона можна зробити майже що завгодно

Renault одразу заклала в конструкцію можливість переобладнання автомобіля під різні професійні завдання.

Плоска підлога, 1,3 метра між колісними арками та вантажопідйомність до 1,3 тонни спрощують встановлення додаткового обладнання. Крім того, автомобіль отримав систему V2L, яка дозволяє живити електричні прилади від тягової батареї. Наприклад, безпосередньо на будівельному майданчику.

У майбутньому Renault планує додати систему ePTO. Вона дозволить використовувати енергію акумулятора для спеціального обладнання, зокрема холодильних установок або медичного обладнання.

Для переобладнання фургона Renault створила цілу екосистему. Частину робіт виконуватимуть безпосередньо на заводах марки, частину - компанія Qstomize, а ще працюватиме мережа з 300 сертифікованих партнерів по всій Європі.

Renault хоче скоротити простої фургонів удвічі

Ще одна цікава новинка - система Renault UPTIMIZE. Її планують запустити у 2027 році.

Ідея проста: якщо комерційний автомобіль стоїть на сервісі, бізнес втрачає гроші. Тому Renault хоче використовувати дані з підключених автомобілів та штучний інтелект, щоб прогнозувати несправності ще до їх виникнення.

У разі поломки система має забезпечувати пріоритетне обслуговування та дистанційну діагностику. Renault заявляє, що таким способом можна скоротити простій автомобіля після інциденту до половини.

Для цього компанія використовуватиме мережу з понад 400 центрів Renault Pro+, орієнтованих саме на комерційних клієнтів.

Коли електричний Trafic з'явиться на ринку

Першою на ринок вийде вантажна версія Trafic Van E-Tech electric. Renault планує розпочати її продаж до кінця 2026 року. У 2027 році модельну лінійку доповнять шасі-кабіна та Crew Cab.

Таким чином, Renault перетворює Trafic на цифрову платформу для бізнесу. Тут є великий акумулятор, швидка зарядка, пристойна вантажопідйомність, можливість переобладнання, V2L і навіть система, яка повинна передбачати несправності.

Для європейського ринку електричних LCV це може стати серйозною заявкою. Особливо якщо реальні витрати та запас ходу виявляться близькими до заявлених виробником.