Український бізнес масово купує нові та "свіжі" фургони: ринок LCV встановив максимум

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2026 року в Україні зафіксували 4187 угод та перших реєстрацій LCV, тобто вантажних бусів, фургонів, пікапів і легких шасі категорії N1 повною масою до 3,5 тонни. Це на 6,1% більше, ніж у червні, та на 13% більше, ніж рік тому.

Ринок майже дістався торішнього максимуму

Липень став другим найактивнішим місяцем за останні 13 місяців. Більше LCV реєстрували лише у жовтні 2025 року, коли ринок досяг 4305 операцій.

Найпомітніша зміна відбулася саме серед нових машин. За місяць зареєстрували 872 нових LCV, що на 11,7% більше, ніж у червні, та одразу на 73,4% більше, ніж у липні минулого року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Авто24 ще за підсумками червня писав про різке зростання імпорту нових бусів і фургонів. Тоді вже було видно, що бізнес дедалі активніше оновлює техніку, а не лише підтримує в робочому стані старі машини.

Половина ринку все ще припадає на вторинку

Найбільшим сегментом залишаються внутрішні перепродажі. У липні всередині України змінили власників 2147 LCV, або 51,3% усього ринку.

За місяць цей сегмент додав 5,4%, але в річному порівнянні майже не змінився і навіть втратив 0,8%.

Тут без сюрпризів лідирують давно знайомі українському бізнесу моделі. Mercedes-Benz Sprinter отримав 290 перереєстрацій, Renault Master - 223, а ГАЗ 3302 "Газель" - 128. Далі йдуть Ford Transit, Renault Kangoo, Volkswagen Transporter і Fiat Doblo.

Авто24 аналізував структуру ринку LCV за підсумками 2025 року, і Sprinter та Master вже тоді фактично виконували роль головних робочих конячок українського малого та середнього бізнесу.

Майже третині внутрішніх LCV понад 20 років

Головна проблема внутрішньої вторинки - вік техніки.

Медіанний вік LCV, які перепродавалися в Україні у липні, становив 16 років. Майже 30% машин були старшими за 20 років.

Така статистика багато пояснює. Старий Sprinter або Transit може бути дешевим на вході та добре знайомим майстрам, але для бізнесу дедалі важливішими стають простій через ремонти, витрати на пальне та передбачуваність обслуговування.

Саме тому паралельно з великою старою вторинкою поступово росте попит на молодші автомобілі з Європи та нову техніку.

Вживані з Європи значно молодші

У липні вперше зареєстрували 1168 вживаних LCV, привезених з-за кордону. Це на 3,6% більше, ніж у червні, та на 12,7% більше, ніж рік тому.

Їхній медіанний вік становив лише 6 років, тобто різниця з внутрішньою вторинкою досягає десятиліття. Причому 1041 з 1168 імпортованих машин були не старшими за 10 років.

Авто24 ще навесні писав, що український бізнес дедалі активніше привозить фургони з Європи. Уже тоді головними моделями імпорту були Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter та Volkswagen Crafter.

У липні ця трійка знову домінувала. Renault Master отримав 295 перших реєстрацій, Mercedes-Benz Sprinter - 207, Volkswagen Crafter - 85.

Разом лише три марки Renault, Mercedes-Benz та Volkswagen забезпечили 73,5% усього імпорту вживаних LCV.

Renault Master став головною моделлю липня

Особливо сильним місяць виявився для Renault Master. Він посів перше місце серед імпортованих вживаних машин із результатом 295 автомобілів і водночас очолив рейтинг нових LCV.

У липні зареєстрували 150 нових Master. Такий результат помітно випереджає конкурентів і може вказувати на одну або кілька великих корпоративних закупівель.

Для порівняння, Fiat Doblo на другому місці отримав 59 реєстрацій, Toyota Hilux - 58, Citroen Berlingo - 51, Renault Trafic - 45.

Схожа популярність Master не випадкова. Ще у лютому Авто24 писав, що Renault Master випередив Sprinter серед імпортованих LCV, оскільки пропонує привабливе для бізнесу співвідношення віку, ціни та вантажних можливостей.

Кожен п'ятий LCV уже новий

Найважливіша структурна зміна липня - зростання частки нових автомобілів. Рік тому вони забезпечували лише 13,6% ринку, а тепер уже 20,8%. Фактично кожна п'ята реєстрація LCV припадає на нову машину.

Із 872 нових автомобілів 812 були імпортованими. Ще 60 вперше зареєстрували як виготовлені або переобладнані в Україні. Для порівняння, у липні 2025 року нових імпортованих LCV було лише 444.

Схожий тренд Авто24 фіксував і в березні, коли ринок комерційних автомобілів почав помітно оживати. Тоді найбільше зростання також демонструвала саме нова техніка.

Пікапи займають помітну частину нового ринку

Новий сегмент відрізняється від вторинки ще й типами кузова. З 872 нових LCV 416 були великими фургонами, 233 - пікапами, а 192 - компактними фургонами.

Тому серед лідерів поруч із Renault Master, Fiat Doblo та Citroen Berlingo з'являється Toyota Hilux.

Попит на пікапи для українського бізнесу цілком зрозумілий. Для агросектору, будівництва, сервісних компаній та роботи у регіонах повний привід і можливість працювати поза хорошими дорогами можуть бути важливішими за максимальний об'єм закритого вантажного відсіку.

Електричних фургонів найбільше саме серед імпорту

Ринок LCV поки залишається майже повністю дизельним. У липні на дизель припало 3643 реєстрації, або 87% усіх операцій.

Водночас цікава ситуація з електричними комерційними автомобілями. На внутрішній вторинці їх було лише 14, серед нових - 17, зате серед імпортованих вживаних одразу 116.

Тобто саме свіжий імпорт із Європи зараз є головним каналом, через який електричні фургони потрапляють в Україну.

Втім, на загальну структуру ринку це поки суттєво не впливає. Для бізнесу дизель залишається основним вибором через запас ходу, швидкість заправки, доступність машин та зрозумілу інфраструктуру.

Бізнес поступово змінює старі буси на свіжіші

Липнева статистика показує цікавий перехідний етап. З одного боку, половину ринку все ще формує внутрішня вторинка з медіанним віком 16 років. Sprinter, Master, Transit та навіть старі "Газелі" продовжують працювати й перепродаватися.

З іншого боку, найшвидше росте саме новий сегмент, а імпорт вживаних машин дає бізнесу автомобілі, які в середньому на десять років молодші за ті, що продаються всередині країни.

Це вписується і в загальну липневу статистику. Авто24 писав, що комерційний транспорт цього року росте значно швидше за легковий сегмент: вантажні автомобілі додали 21,4% за рік, а напівпричепи 31,3%.

Тому рекорд нових LCV виглядає не випадковим сплеском, а частиною ширшого процесу. Український бізнес продовжує користуватися великим парком старої техніки, але дедалі частіше витрачає гроші на його оновлення.