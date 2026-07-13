В Україну почали масово завозити нові буси та фургони: які саме

За даними Інституту досліджень авторинку, у червні 2026 року в Україні зареєстрували 3945 легких комерційних автомобілів масою до 3,5 тонни. Найбільшу частку ринку все ще формують внутрішні перепродажі, але головною подією місяця став імпорт нових LCV, який за рік зріс більш ніж удвічі.

До речі вживані електромобілі в Європі різко подорожчали

Вживані буси залишаються основою ринку

Внутрішній ринок вживаних легких комерційних авто у червні сформував 2037 угод. Це 51,6% усього сегмента.

Порівняно з травнем кількість перепродажів зменшилася на 8,5%. Для літа це очікувана корекція. Частина малого бізнесу вже закрила потребу в техніці навесні, а частина відкладає великі покупки, щоб не виводити гроші з обороту.

Водночас у річному вимірі внутрішній ринок залишається в плюсі. Порівняно з червнем 2025 року він зріс на 4,9%.

Це означає, що попит на комерційну техніку не зник. Просто дрібні підприємці, перевізники, сервісні бригади та невеликі торгові компанії купують обережніше й частіше шукають готову машину на внутрішньому ринку.

Sprinter і Master – головна валюта малого бізнесу

На внутрішній вторинці лідери не змінюються. Mercedes-Benz Sprinter і Renault Master залишаються головними моделями сегмента.

Ці автомобілі добре знайомі українському бізнесу. Вони мають багато варіантів кузова, зрозумілу сервісну базу, широкий вибір запчастин і високу ліквідність на перепродажі.

Для підприємця це важливо. Комерційне авто має не просто їздити, а щодня заробляти гроші. Тому покупці часто обирають не найновіший варіант, а той, який легше обслужити й швидше повернути в роботу після поломки.

Показовим є і третє місце ГАЗ-3302. Стара “Газель” досі тримається в рейтингу завдяки низькій ціні, простій конструкції та дешевому ремонту.

Так, вона програє сучасним Volkswagen Transporter, Renault Kangoo чи Ford Transit за комфортом, безпекою та економічністю. Але для частини регіонального бізнесу вирішальним аргументом залишається саме мінімальна вартість входу.

Свіжий пригон просів, але за рік помітно виріс

Імпорт вживаних LCV у червні дав 1127 перших реєстрацій. Це 28,6% ринку.

Порівняно з травнем сегмент знизився на 9,6%. Причина приблизно та сама, що й на внутрішній вторинці: літнє затишшя після активних весняних закупівель.

Але у річному порівнянні свіжий пригон виглядає значно сильніше. Порівняно з червнем минулого року він зріс на 19,6%.

Це означає, що імпорт вживаних бусів і фургонів залишається важливим джерелом оновлення комерційного парку. Особливо тоді, коли потрібна не просто базова вантажівка, а спеціалізована техніка під конкретне завдання.

Чому бізнес везе спеціальні фургони з Європи

У червні імпортери активно везли не лише звичайні суцільнометалеві фургони. Помітним був попит на рефрижератори, автомобілі з гідробортами та інші спеціальні версії.

Для малого і середнього бізнесу це логічно. Купити готовий фургон-рефрижератор або машину з гідробортом на європейському лізинговому аукціоні часто вигідніше, ніж брати звичайне шасі й дообладнувати його вже в Україні.

Такі автомобілі потрібні для доставки продуктів, медикаментів, побутової техніки, меблів, будматеріалів та інших товарів, де важливі не лише кілометри пробігу, а й функціональність кузова.

У сегменті свіжого імпорту Renault Master випередив Mercedes-Benz Sprinter. Також серед популярних моделей — Renault Trafic, Renault Kangoo та Volkswagen Crafter.

Французькі моделі часто виграють стартовою ціною, доступністю на європейських торгах і нижчою повною вартістю володіння.

До речі новий Renault Master вийшов на український ринок

Нові LCV стали головним сюрпризом червня

Найцікавіша динаміка — у сегменті нових легких комерційних авто.

Локальне виробництво та дообладнання на базі імпортних шасі у червні показало помірне зростання. Було зареєстровано 55 таких автомобілів, що на 3,8% більше, ніж у травні.

А от імпорт нових малотоннажних вантажівок зріс набагато різкіше. У червні зареєстрували 726 нових імпортованих LCV. Це на 33,7% більше, ніж у травні.

Порівняно з червнем 2025 року зростання взагалі виглядає вибуховим — плюс 104,5%.

Іншими словами, за рік імпорт нових бусів, фургонів і пікапів фактично подвоївся.

Хто купує нові комерційні авто

Такий стрибок навряд чи сформували приватні підприємці, які купують одну машину для власної справи. Це більше схоже на закупівлі корпоративного сектору.

Нові LCV активно потрібні поштовим операторам, службам доставки, торговим мережам, сервісним компаніям, аграрному бізнесу та великим логістичним операторам.

Для таких покупців важлива не лише ціна покупки. Вони рахують гарантію, прогнозовані витрати, простій техніки, лізингові платежі, залишкову вартість і витрату пального на кілометр.

Новий автомобіль дорожчий на старті, але для великого парку він може бути вигіднішим завдяки меншому ризику поломок, офіційному сервісу та зрозумілій бухгалтерії.

Саме тому корпоративний сектор у червні фактично витягнув первинний ринок LCV угору.

Чому Toyota Hilux очолила рейтинг нових LCV

Несподіваним лідером серед нових комерційних авто став Toyota Hilux.

Формально це пікап, але за технічними параметрами він належить до категорії легких комерційних автомобілів. Саме тому такі моделі потрапляють у статистику LCV разом із фургонами та бортовими вантажівками.

Популярність Hilux пояснюється просто. Це витривалий рамний автомобіль, який підходить для поганих доріг, будівництва, агросектору, енергетиків, сервісних служб і компаній, яким потрібна машина не лише для асфальту.

Пікап може перевозити вантаж, тягнути причіп, працювати в регіонах і водночас залишатися відносно універсальним автомобілем для щоденної експлуатації.

Після Hilux у рейтингу нових LCV розташувалися Renault Master, Citroen Berlingo, Peugeot Landtrek та Volkswagen Crafter.

Китайські бренди заходять у комерційний сегмент

Окремо варто відзначити появу Chery Himla у топ-10 нових легких комерційних авто.

Це показник того, що китайські виробники поступово заходять не лише в сегмент легкових електромобілів і кросоверів, а й у комерційний транспорт.

Для бізнесу китайські моделі можуть бути цікавими через ціну, оснащення та швидку доступність. Але в комерційному сегменті їхній успіх залежатиме не лише від вартості покупки.

Тут вирішальними будуть ресурс, сервісна підтримка, наявність запчастин, гарантійна політика та реальна витривалість у щоденній роботі.

Якщо китайські LCV доведуть надійність, їхня частка може швидко зрости.

До речі що відомо про Chery Himla в Україні

Ринок розділився на дві швидкості

Червнева статистика дуже добре показує різницю між покупцями.